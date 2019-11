Pendarovski: Bez garancija Pariza za pregovore sa EU

PARIZ – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski nakon susreta sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom rekao je da su imali otvoren i dinamičan razgovor, ali da nije dobio garancije Pariza o datumu za pregovore sa EU.

Kako se navodi u saopštenju kabineta makedonskog predsednika, Makron je Pendarovskom rekao da traži vreme za unutrašnje reforme EU.

Prema rečima Pendarovskog, Francuska je već podnela predlog, takozvani „non pejper“, zemljama članicama EU o reformi metodologije pristupnih pregovora o učlanjenju, koju Makron zahteva pre početka pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

„Makron se već bavi novom metodologijom. Oni su predložili non pejper zemljama članicama EU pre nedelju dana, i očekuju u toku narednih mesec dva, da dobiju komentare drugih zemalja, odnosno amandmane. Načelno, on smatra da bi nova metodologija trebalo da bude usvojena najkasnije do marta 2020. godine“, izjavio je Pendarovski nakon susreta sa francuskim predsednikom u Parizu na marginama Pariskog mirovnog foruma.

Pendarovski takođe kaže da mu je Makron rekao da mogu da očekuju konačnu odluku o početku pregovora u maju na Samitu EU u Zagrebu, ali mu nije dao garancije da će odluka biti pozitivna.

„Sve opcije su otvorene, s tim što je Makron na sastanku jasno rekao da je odlaganje posledica toga što je EU potrebno više vremena. On mi je rekao da su njegova stara zalaganja produbljenje EU i promena metodologije, ali da može da ide sve to paralelno, te da Severna Makedonija sada želi samo otvoranja i da mu je to jasno“, navodi Pendarovski i dodaje da ni u jednom trenutku francuski predsednik nije ponudio dodatne reforme, niti zakon o tužilaštvu kao uslov za otvaranje pregovora.

Takođe, prema rečima Pendarovskog, Makron nije pominjao nijednu drugu alternativu punopravnom članstvu u EU.

Pendarovski je takođe najavio da će Makron posetiti Severnu Makedoniju u prvoj polovini 2020. godine, zaključuje se u saopštenju kabineta predsednika Severne Makedonije.

