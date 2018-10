Petrič zadovoljan izborom Komšića, Dodiku će biti teško

SARAJEVO – Bivši visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrić pozdravio je izbor Željka Komšića u Predsedništvo BiH i smatra da je njegovim izborom BiH načinila veliki korak ka Briselu, dok za izbor srpskog člana Milorada Dodika kaže da će biti zanimljivo gledati kako će predstavljati BiH, protiv koje se, kako kaže, praktično godinama borio.

Povodom žestoke reakcije dela hrvatskog naroda i krugova HDZ na izbor Komšića za hrvatskog člana Predsedništva BiH, Petrić kaže da Komšića poznaje dugi niz godina i vidi ga kao jednog od najkonstruktivnijih bh. političara.

„Kritika gubitnika i vlade u Zagrebu jednostavno je motivisana stranačkom politikom“, rekao je Petrić, koji smatra da će srpskom članu Predsedništva BiH, Miloradu Dodiku, biti veoma teško jer, kako kaže, neće moći da putuje u SAD.

„Naravno, on je na crnoj listi SAD-a, a to ozbiljno ograničava njegov politički obim delovanja. On, takođe neće biti u stanju da uradi bilo šta za Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji koja finansira i građane u RS, ali od njega doživljava uvrede. On je već sada, dakle i pre nego što je počeo da radi na toj funkciji, jedan slab faktor“, kazao je Petrić za Dodika.

Smatra, međutim, da će, kako kaže, svakako biti interesantno posmatrati kako će Dodik predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu, protiv koje se, praktično, godinama borio.

„Svakako to vidim kao jednu kontradikcija i to ide na račun Bosne i Hercegovine. Štaviše, jedna nepodnošljiva situacija koja bi mogla da našteti napretku BiH i dobrobiti njenih građana”, naveo je Petritć.

Dodikovu najavu da će tužiti bivše visoke predstavnike pa i njega, Petritć je komentarisao tako što je rekao da on to obećava godina.

„Ja mogu reći da sam s Dodikom, kada sam bio visoki predstavnik, dobro sarađivao. S njim smo čak završili važne reforme i dva entitetska ustava. Zajedno smo učinili puno pozitivnih stvari za BiH. Pre nekoliko godina, kada sam u međuvremenu već bio napustio BiH, počeo je da kritikuje i vređa bivševisoke predstavnike. Samo on zna zašto to radi“, rekao je Petritć.

Činjenicu da su izborni pobednici proteklih izbora opet SDA, HDZ i SNSD, Petrič je prokomentarisao da je šteta što su nacionalističke stranke, koje više od 20 godina bezuspešno vladaju, ponovo izabrane.

„Ipak, mislim da postoji tračak nade, a to je što sve više i više ljudi glasa za druge stranke i pojedince. Ja se zaista nadam da su izbori u celini ipak bili regularni, ali sve neregularnosti treba proveriti, kako demokratija u BiH ne bi trpela dodatnu štetu“, rekao je Petrič.

