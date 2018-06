Plenković: Aleksandar Šešelj je primer izreke da jabuka ne pada daleko od stabla

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je danas u raspravi na Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) da je poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj primer izreke da „jabuka ne pada daleko od stabla“ i da je Hrvatska imala „tragediju“ zbog politike njegovog oca Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića.

Delegacija Srbije u PSSE uputila je oštar protest predsednici tog tela Lilijen Mari Paskije i tražila hitan sastanak, zbog kako je navela, „skandaloznog“ obraćanja Plenkovića koji je, prema saopštenju srpske delegacije, tvrdio da je 90-ih godina Srbija bila agresor, a Hrvatska žrtva.

Plenković je rekao da je otac Aleksandra Šešelja u Hagu osudjen kao ratni zločinac i da je Hrvatska „imala tragediju 90-tih zbog takve politike“, prenela je Hina.

„Zbog politike Slobodana Miloševića moja je zemlja patila – 15.000 mrtvih i 37 milijardi dolara ratne štete“, rekao je hrvatski premijer.

On je dodao da se Hrvatska snažno bori protiv politika koje dovode do hiljada mrtvih, „do tragedija u Hrvatskoj, BiH, na Kosovu, pre toga u Sloveniji i na kraju do tragedije u vašoj vlastitoj zemlji“.

„Činjenica da ste kao stranka nedavno orkestrirali incident u srpskoj skupštini za vreme poseta naše delegacije na čelu s predsednikom Sabora predstavlja konzistentnu politiku. Ali, uprkos vama i takvima, mi smo tu da gradimo normalne dobrosusedske odnose i rešavamo probleme iz prošlosti sa Srbijom. Da gradimo budućnost s onima koji žele graditi budućnost i da jasno kažemo ko je bio ko 90-tih. Mi to znamo, vi ste bili agresor, a mi žrtva“, rekao je Plenković.

Aleksandar Šešelj, potpredsednik Srpske radikalne stranke (SRS), rekao je u raspravi da PSSE „treba da se stidi“ zbog prisustva premijera Hrvatske, saopštio je SRS.

On je Plenkovića nazvao „vodjom neo-nacističkog režima u srcu Evrope u kojoj su Srbi gradjani drugog reda“ i predsednikom političke partije čija je glavna ideologija etničko čišćenje“, dodavši da bi „rukovodstvo Saveta Evrope trebalo da se stidi“.

„Po mom shvatanju svrha Saveta Evrope su: demokratija, ljudska prava, vladavina prava i antifašizam. A danas, imamo pred nama čoveka koji glorifikuje Jasenovac, koncentracioni logor za sedamsto hiljada Srba, Jevreja i Roma, koji glorifikuje Blajburg“, rekao je Šešelj.

Predsednica PSSE Lilijen Mari Paskije je, prema navodima hrvatske agencije Hina, prekinula izlaganje Šešelja.

„Moram vas prekinuti. Molim vas da poštujete gosta i promenite ton, na što sam vas i juče upozorila“, rekla je ona.

Plenković je odgovorio Šešelju, navodeći da je on „živi primer izreke da jabuka ne pada daleko od stabla“.

„Vi predstavljate političku stranku čiji program i statut, a što ova Parlamentarna skupština treba znati, promoviše program ‘Velike Srbije’ koja bi uključivala teritorije BiH i Hrvatske“, rekao je Plenković.

(Beta)