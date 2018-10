Plenković: HR će nastaviti da štiti granicu

MAKARSKA – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas, povodom krize sa migrantima u BiH a prema granici sa Hrvatskom, da će ta zemlja, kao i do sada, štititi granice od nezakonitih ulazaka migranata.

Na pitanje novinara šta će preduzeti da bi se zaštitila granica, imajući u vidu pritisak migranata koji žele da pređu iz BiH, Plenković je rekao da je o tome razgovarao s ministrom unutrašnjih poslova Davorom Božinovićem.

„Reč je o graničnom prelazu Maljevac, tamo su pojačane snage i granične policije, a i koliko shvatam upućene su i snage specijalne policije. Prema tome, Hrvatska će kao što je to i do sada radila, štititi hrvatske granice od nezakonitih ulazaka imigracija, naravno, poštujući sve visoke standarde međunarodnog prava, humanitarnoga prava i našeg prava“, rekao je on, prenosi Index.hr.

Zbog situacije sa migrantima u BiH hrvatska policija je ranije danas na području graničnog prelaza Maljevac oko 13 sati na graničnu liniju postavila zaštitnu ogradu – takozvane gelendere.

(Tanjug)