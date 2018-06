Plenković: Hrvatska želi da okrene list u odnosima sa Srbijom

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas u Strazburu da Hrvatska želi da „okrene list“ i da razvija političke i ekonomske odnose sa Srbijom tako da se rešavaju otvorena pitanja s partnerima s kojima se može razgovarati.

On je tako odgovorio na pitanje novinara o istupanju poslanika Srpske radikalne stranke Aleksandra Šešelja u raspravi na Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) i o svom odgovoru na to.

Plenković je ocenio da je danapnji istup Šešelja „nastavak provokacija“ koje su počele juče, tokom govora potpredsednice Vlade Hrvatske Marije Pejčinović-Burić.

Premijer je dodao da je „jasno rekao hrvatski stav o tome šta misli o političkim ciljevima Srpske radikalne stranke, njihovim ‘postignućima’ u 1990-tim godinama, osudjenom ratnom zločincu Šešelju“.

„Hrvatski stav je jasan, a to je da želimo razvijati odnose sa Srbijom, ali na način da rešavamo otvorena pitanja, da okrenemo novu stranicu, da bismo razvijali političke i ekonomske odnose. Ovo je nešto što me od strane njegove stranke nije iznenadilo“, rekao je Plenković novinarima o Šešelju posle rasprave, prenela je agencija Hina.

Poslanik SRS Aleksandar Šešelj rekao je danas u raspravi da PSSE „treba da se stidi“ zbog prisustva premijera Hrvatske, saopštila je SRS.

On je Plenkovića nazvao „vodjom neo-nacističkog režima u srcu Evrope u kojoj su Srbi gradjani drugog reda“ i predsednikom političke partije „čija je glavna ideologija etničko čišćenje“, dodavši da bi „rukovodstvo Saveta Evrope trebalo da se stidi“.

Hrvatski premijer odgovorio je Šešečju u raspravi da je on primer izreke da „jabuka ne pada daleko od stabla“ i da je Hrvatska imala „tragediju“ zbog politike njegovog oca Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića.

Plenković je rekao da je otac Aleksandra Šešelja u Hagu osudjen kao ratni zločinac i da je Hrvatska „imala tragediju 1990-tih zbog takve politike“.

„Zbog politike Slobodana Miloševića moja je zemlja patila: 15.000 mrtvih i 37 milijardi dolara ratne štete“, rekao je hrvatski premijer.

On je, kako je prenala Hina, dodao da se Hrvatska snažno bori protiv politika koje dovode do hiljada mrtvih, „do tragedija u Hrvatskoj, BiH, na Kosovu, pre toga u Sloveniji i na kraju do tragedije u vašoj vlastitoj zemlji“.

Delegacija Srbije u PSSE uputila je oštar protest predsednici tog tela Lilijen Mari Paskije i tražila hitan sastanak zbog, kako je navela, „skandaloznog“ obraćanja Plenkovića koji je, prema saopštenju srpske delegacije, tvrdio da je 1990-ih godina Srbija bila agresor, a Hrvatska žrtva.

