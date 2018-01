Plenković: Pitanje granica sa Slovenijom rešiti dijalogom i dogovorom

Predsednik Hrvatske demokratske Zajednice i hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je danas, na svečanom skupu povodom 28. godišnjice osnivanja splitskog HDZ-a, da Hrvatska ima „puno otvorenih pitanja sa svim susedima“ i zatražio od stranke podršku politici da se dijalogom i dogovorom reši pitanje granice sa Slovenijom.

„Naše stavove tumačimo našim prijateljima i to ćemo nastaviti i siguran sam da ćemo samo na taj način postići rešenje koje će biti prihvatljivo i tako, uz političku volju i pristanak i jednog i drugog naroda i jednih i drugih institucija, biti medjusobno i prihvaćeno, a za to je potrebna dogovor i dijalog“, rekao je Pahor, prenosi agencija Hina.

On je rekao da će na osnovu takve politike tražiti rešenje za granicu sa Slovenijom i da od stranke očekuje podršku takvom stavu “ mir, racionalnost, staloženost, jer argumenti su vrlo jasni i oni su u biti na našoj strani“.

On je kazao da Hrvatska i Slovenija nisu ranije imale nikakav medjusobni veliki problem.

„Tu smo odgovorni da pitanje granice sa Slovenijom, koja je jedina zemlja s kojom nismo imali pravi i veliki problem, rešimo na obostrano zadovoljstvo,“ poručio je Plenković.

Naglasio je kako Hrvatska nije povredila arbitražno pravo, nego je to učinila Slovenija.“Imamo puno otvorenih pitanja sa svim susedima i bitno je za razumevanje našeg stava da ih želimo rešiti kao što je to hteo i prvi hrvatski predsednik Franjo Tudjman – svi mi želimo ljubiti svoje, čuvati svoje, poštovati svoje, i to je okvir naše politike sa susedima“, rekao je.

Plenković je dodao da ni ujednom otvorenom pitanju s bilo kojom susednom državom nijedan cilj Hrvatske nije išao dalje od neke sredine ma koje to pitanje bilo, i ukazao na odgovornost, zrelost i ozbiljnost koju Hrvatska pokazuje u slučaju sa Slovenijom.

Plenković je poželeo da obeležavanje 28. godišnjice osnivanja splitskog HDZ-a bude, kako se izrazio, još jedna prilika za osvešćivanje snage i uloge HDZ-a.

(Beta)