Podrška Katoličke crkve govoru mržnje u Hrvatskoj

Potpredsednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević izjavio je, povodom promocije knjige i filma koji relativizuju zločine u Jasenovcu i Srbe predstavljaju kao agresore na HRT-u, da se govor mržnje prema Srbima u Hrvatskoj razvija uz podršku Katoličke crkve i jednog dela hrvatske politike.

„Mi već duže vreme pratimo tu pojavu, taj snažan rast govora mržnje prema Srbima, prema njihovim organizacijama i liderima. Nažalost, to se razvija uz podršku Katoličke crkve i jednog dela hrvatske politike i od nekih marginalnih stvari dolazi do mejnstrim medija, poput HRT-a. To je za nas, Srbe u Hrvatskoj, svakako za uzbunu“, rekao je Milošević, a preneo „Pink“.

U emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ u četvrtak na HRT-u predstavljeno je nešto što se zove Festival rodoljubivog filma Gordan Lederer, a tokom predstavljanja voditeljka je reklamirala revizionističku knjigu i film „Mit o Jasenovcu“, kao i film Jakova Sedlara „Sto godina srbijanskoga terora u Hrvatskoj 1918-2018.“, preneo je Tanjug.

Grafičko rešenje filma „Sto godina srbijanskog terora u Hrvatskoj…“ je slično američkom spomeniku „Maunt Rašmor“, na kojem se iznad hrpe požutelih lobanja nalaze likovi Aleksandra Karađorđevića, Svetozara Pribićevića, Milorada Pupovca i Aleksandra Vučića.

Vučić: Srbi i Hrvati moraće da rade zajedno, ako žele da opstanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tim povodom da će Srbi i Hrvati morati da rade zajedno i da će morati da budu bliži jedni drugima u budućnosti, ukoliko žele da opstanu.

On je naglasio da mržnja nikome ne donosi dobro.

„Meni je žao tih ljudi koji to rade i žao mi je svih onih koji misle da mržnjom prema nekome mogu da donesu neko dobro svom narodu. Ja ću uprkos svim izlivima mržnje prema Srbima, pre svega stradalim u Jasenovcu, a ja sam im manje-više tu usputna pojava, reći da sam uveren da će bez obzira na njihove želje i namere, Srbi i Hrvati morati da rade zajedno i moraće da budu bliži jedni drugima u budućnosti, ukoliko žele da opstanu“, rekao je Vučić za „Kurir“.

