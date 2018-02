Post jednog Hrvata uzburkao region: Mrzeo sam sve srpsko, onda sam vremenom zavoleo Srbe

Na Reditu je osvanuo post jednog Hrvata koji je, kako kaže, donedavno mrzeo sve srpsko. Na srpskom kanalu „Redita“ nepoznati mladić ostavio je post koji je u kratkom vremenu pročitao ogroman broj korisnika iz Srbije, prenose hrvatski mediji.

„Otac mi je ubijen u ratu kao civil. To je ostavilo traga i odrastao sam na desnim stavovima, mrzeo sam sve Srbe i sve srpsko, ali baš ekstremno mrzeo. Kad sam otkrio Redit počeo sam da ulazim u srpsko-hrvatske rasprave ovde i na hrvatskom Reditu i žestoko sam provocirao. Da bi se s vremenom potpuno spontano dogodilo da sam se zbližio s nekima od vas, neke i zavoleo, da bih potpuno nesvesno pre nekoliko dana shvatio da mržnje više nema. Bilo je to svojevrsno iznenađenje koje me je potpuno zateklo. I dalje mrzim one ljude koji su uskratili život mom ocu, to nikad neću moći da oprostim, iako ne znam ko su. Ali Srbe kao narod sam ovde na Reditu zavoleo i konačno sam naučio to da nikad ne bi trebalo da nikog gledam kao na celinu. I s naše i vaše strane bilo je pojedinaca koji zaslužuju sve najgore. To je još jedna stvar koju sam shvatio, jer sam ’svoje‘ isto tako ceo život opravdavao“.

Kako prenose mediji, na svoj post dobio je više od stotinu odgovora istomišljenika iz Srbije, a javili su mu se i mnogi koji su Hrvatsku napustili krajem rata kao izbeglice.

Redit je društveno-informativni i zabavni sajt gde registrovani korisnici dostavljaju sadržaj u obliku linkova ili tekstualnih postova.