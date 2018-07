Predsednica HR o kritikama zbog SP: I političari su ljudi

ZAGREB – Ponašanje predsednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović na Svetskom prvenstvu u fudbalu izazvalo je veliku pažnju medija i mnogo negativnih ali i pozitivnih komentara u regionu i svetu, a na sve kritike odgovara da su državnici danas ti koji treba da kreiraju moderan protokol.

„Dobila sam više od sedamdeset zahteva za intervjue iz celog sveta. Moram da kažem da to nisam očekivala i da bi bilo licemerno da tvrdim da mi zbog toga nije drago“, rekla je u intervjujuu za HRT hrvatska predsednica i dodala kako današnji političari moraju da se modernizuju, da budu u trendu, jer ljudi žele da vide njihove mane i vrline, ljudske slabosti.

Na to što su mnogi osuđivali njen ulazak u svlačionicu reprezentacije HR posle utakmice, hrvatska predsednica je rekla da je to bilo jedino mesto gde je mogla da vidi igrače i da je to bio jedini način da im ona kao predsednica čestita.

„Imam utisak da ljudi u svetu žele baš to, da im pokažemo naše slabosti. Verujem da se strogi protokol odnosi na ambasadore. A državnici su ti koji kreiraju moderan protokol. Ne postoje ograničenja osim jednog, a to je – ne uvrediti domaćina ni na koji način. Osim toga, mislim da nam je, posebno na utakmici, dozvoljeno da se ponašamo kao ljudi“, rekla je Kolinda Grabar.

Reakcije na sve to su bile različite, bilo je tu i lažnih vesti, rekla je predsednica HR, ali je, sve u svemu, kako ocenjuje, sve bilo pozitivno.

„Odbijam tvrdnje da sam ukrala šou reprezentativcima, jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni prilike da ja izađem na teren. Na kraju, oni su bili i malo tužni, a ja sam uz pomoć Putina i Makrona, pokušala da im malo podignem raspoloženje“, otkrila je Kolinda.

(Tanjug)