Premijer Crne Gore: Spremni smo za migrante ali nećemo biti prihvatilište u ime EU

Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je danas da Crna Gora nema kampove za migrante i poručio da Crna Gora „neće postati prihvatilište za migrante u ime EU“.

„Crna Gora nema kampove za migrante, a u slučaju njihovog masovnijeg dolaska Crna Gora planira sanaciju jedne granične karaule u kojoj bi smjestila migrante, kao i nabavku specijalnih kontejnera“, kazao je Marković u Skupštini, odgovarajući na poslanička pitanja.

On je odgovarajući na pitanje poslanika opozicionog Demokratskog fronta (DF) Milana Kneževića kazao da će Crna Gora nastaviti da prati politiku EU, ali da neće postati prihvatilište za migrante u ime Unije.

Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević pitao je premijera na osnovu čijih „instrukcija se odlučio da gradi kampove za više hiljada ilegalnih migranata u Crnoj Gori“.

„Saopštili ste neistinu. Nikad nisam izjavio da će Crna Gora graditi kampove za više hiljade ilegalnih migranata kako bismo smanjili pritisak na granice EU. Tu izjavu nadjite, citirajte je. Ako sam to rekao, onda sam rekao u nekom nesredjenom stanju, a trudim se, kada se bavim državnim poslom, da sam pri svesti. To nije tačno. To je manipulcija. Nisam to kazao, niti će Crna Gora biti prihvatilište migranata u ime EU“, rekao je premijer.

Crna Gora poslednjih meseci beleži povećan broj migranata.

Prema podacima Uprave policije Crne Gore, tokom ove godine kroz teritoriju Crne Gore je prošlo 1.500 migranata, oko 20, 30, dnevno, što je do osam puta više nego u istom period prošle godine.

Izbeglice, uglavnom iz Sirije, u Crnu Goru dolaze iz Albanije, i dalje nastavljaju put ka Bosni i Hercegovini, do svog odredišta – Zapadne Evrope.

(Beta)