Pretnje iz Hrvatske: Uslediće „mirnodopska Oluja“

Riječki desničari, koji se protive delovima programa Doba moći – postavljanju zvezde petokrake na Riječki soliter, deljenju komunističkog manifesta i manifestaciji „Jugo Joga“ – zapretili si gradonačelniku Rijeke da će uslediti „mirnodopska Oluja“.

Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, koja je ove godine proglašena Evropskom prestonicom kulture (EPK) i usled toga organizuje razne manifestacije, kaže da njima očigledno smeta zastava bivše države, dok zastavu sa „svastikom“ ne smatraju problematičnom.

Šef „Štaba za odbranu hrvatske Rijeke“ i predsednik primorsko-goranske „Hrvatske stranke prava“ (HSP) Nikica Augustinović u pismo gradonačelniku poručuje da njegova stranka podržava EPK 2020, a ne EPK 1945.

Riječki „Novi list“ piše da Augustinović najavljuje „mirnodopsku Oluju“ ako se realizuju programi deljenja komunističkog manifesta, „Jugo joga“ i postavljanje zvezde petokrake na Riječki soliter.

Augustinović kaže da je za autora ovog projekta Nemanju Cvijanovića čak i petokraka nekakva umetnost, a za pravaše ona je „simbol zla“.

Poručio je da gradonačelnik Obersnel može da bude siguran da postavljanje petokrake na riječki soliter neće proći.

„Deljenje ’komunističkog manifesta‘ takođe neće proći kako ste zamislili, a niti performans nazvan ’Jugo Joga‘. Kako rekosmo, u to možete biti sigurni! I upravo kako smo najavili, u slučaju pokušaja realizacije navedenih besramnih kvazikulturnih aktivnosti, s partnerima iz raznih građanskih inicijativa, Hrvatska stranka prava će pokrenut akcije širokih razmera o kojima će javnost biti pravovremeno obaveštena! Naša poruka je – No pasaran“, naveo je pravaš Augustnović.

List piše da u HSP tvrde da gradske vlasti pod krinkom umetničkih instalacija vraćaju bivšu Jugoslaviju u javni prostor ovoga grada.

Augustinović se osvrće i na Obersnelovo reagovanje u kojem je riječki gradonačelnik upozorio na „pojedince koji postaju sve agresivniji“, najavivši da će obavestiti javne službe i policiju u cilju zaštite drugih od tih pojedinaca.

„Dobro je, gradonačelniče Obersnel, da ste reagovali, dobar je to znak. Ali to što niste odlučili ne suočiti se javno s nama, nego zagovarate slanje kordona policije na naše članstvo i aktiviste, još je bolji znak. Znači, vi se stvarno bojite. Za početak navodimo kako nas u Hrvatskoj stranci prava, koja je i osnovala Štab za obranu hrvatske Rijeke, doista ne zanima zloupotreba procedure kako biste pogodovali poduzeću iz Srbije, čak sramotno do te mere da ste i službene dokumente za milionski posao pisali na srpskom jeziku, jer reči poput ’tačka‘, ’svetski‘ i ’pozorište‘ nisu hrvatski nego srpski jezik“, navodi se takođe u pismu desničarske HSP, prenosi „Novi list“.

Augustinović piše i da u HSP ocenjuju da je manifestacija EPK izuzetno važna, pozitivna, dobrodošla i u turističkom smislu neprocenjiva za brendiranje tog grada, što je danas u svetu turističke konkurencije ključno.

Predsednik primorsko-goranskog HSP-a se kritički osvrće i na program svečanog otvaranja i ovenjuje da je veći deo programa bezidejan i nezanimljiv, bez imalo tradicijskog i istinski zabavnog i zanimljivog sadržaja.

„Kakva je to umetnička razina koja se običnim i jeftinim aktivizmom izruguje s hrvatskom kulturom? Totalno bez veze, promašeno, iritirajuće. Šta ste hteli postići s jugoslavenskom zastavom na Korzu? Kakva je to umetnost uzeti grb ili zastavu bilo kakve države, propale ili ne propale, pa tako privlačiti pažnju publike, posebno iritirati ljude zastavom bivšeg zločinačkog režima. Je li vam poznato da su majke mnogih Riječana i Riječanki ostale bez svojih sinova koji su se borili upravo protiv tih zločinačkih simbola, a sada vaših umetničkih eksponata ili instalacije. Nemaštovito i bezidejno“, uveren je Augustinović koji je zaboravio da navede da je jugoslavenska zastava bila na Korzu zajedno sa svim ostalim zastavama država čiji je Rijeka bila deo.

