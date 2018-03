Proterani počasni konzul Rusije odbrusio Podgorici (video)

Počasni konzul Rusije Boro Đukić, kojem je Vlada Crne Gore juče uskratila mandat za djelovanje, saopštio je da je „velika bruka i sramota“ za Crnu Goru što umjesto izjavljivanja saučešća na Dan žalosti u toj zemlji, ona protjeruje ruske diplomate.

Predsjednički kandidat Prave Crne Gore Marko Milačić poručio je prvom čovjeku DPS-a Milu Đukanoviću da bi bilo bolje da vrati ogroman novac koji duguje ruskim biznismenima, umjesto što se bavi protjerivanjem ruskih diplomata.

Milačić je na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije povodom protjerivanja ruskih diplomata istakao da nije u pitanju samo sluganski odnos zvanične vlasti u Crnoj Gori prema NATO-u i zapadnim centrima moći, već i da je pitanju „nešto savim lično — Đukanovićevo“. On je kazao da Đukanović sada bježi od Rusije zbog ogromnih svota novca koje je dužan pojedinim ruskim biznismenima.

„Đukanoviću su odgovarali ruski biznismeni kada su mu davali novac i tada nije ni pomišljao da protjeruje ruske diplomate i da vodi antirusku histeriju. Ova skandalozna i sramna antiruska histerija može se podvesti pod ono što se zove ’psihologija dužnika‘. Đukanović je dužan ogroman novac određenim ruskim biznismenima i on sada ovom antiruskom histerijom i politikom bježi od Rusije i pokušava da se sakrije u čistom bježanju od svoje odgovornosti i onome što se zove psihologija dužnika. Institucije ove zemlje i čitava ova zemlja su taoci njegovih ličnih prevara, njegovih ličnih dugova i njegovih ličnih izdaja“, kazao je Milačić.

On je dodao da se radi „o vrlo konkretnom novcu i vrlo konkretnim sumama“, i da zna o kojim biznismenima je riječ, kao i da određeni ruski biznismeni sada traže svoj novac od gospodina Đukanovića.

„Ja njega sada ovdje pozivam da, umjesto što vraća ruske diplomate u Rusiju, vrati novac ljudima kojima je dužan. Riječ je o ogromnim milionima“, naveo je Milačić.

Crnogorskoj javnosti na presu se obratio i sada već bivši počasni konzul Ruske Federacije u Crnoj Gori Boro Đukić, koji je kazao da je tu funkciju „časno i pošteno“ obavljao od juna 2014. godine.

„Ja sam se vodio svih ovih godina blagoslovom Svetog Petra Cetinjskog, koji je ostavio nama u Crnoj Gori blagoslov sa riječima: ’Proklet bio svaki Crnogorac koji je odstupio od majke Rusije‘. A zadnje riječi su mu bile koje je uputio svom brataniću Njegošu: ’Moli se Bogu i drži se Rusije‘. Ja se molim Bogu da sve ove moje komšije, bivše kolege iz Ministarstva inostranih poslova i građane Crne Gore koji rade u državnoj upravi, ne sustigne ta kletva Svetog Petra Cetinjskog, a mnogi su odstupili“, kazao je Đukić.

„Želim da se zahvalim i mojoj matičnoj kući, Ministarstvu inostranih poslova koja je mene baš odabrala da ja budem to žrtveno jagnje u ovoj političko-diplomatskoj bruci koja je zadesila Evropu i koja nije zaobišla našu Crnu Goru. Žao mi je što ja nisam jedino žrtveno jagnje i žao mi je što je protjeran još jedan (ruski) diplomata“, kazao je on.

Đukić je saopštio da je glavni razlog antriruske histerije i protjerivanja ruskih diplomata u svijetu danas taj jer je „Rusija jedina vodeća zemlja na svijetu koja se bavi mudrom politikom i zaštitom cijele zemljine kugle od međunarodnog terorizma“, kao i da su ruske diplomate na udaru jer štite tu istinu.

Na koncu, Đukić je poručio da ovdašnja Evropa umjesto da cijeni istorijsku pomoć Rusije koja je četiri puta spasavala tu istu Evropu, optužuje Rusiju za sve grijehove koje sama čini.

„Ova isfabrikovana diplomatska bruka, koja nikako ne može drugačije da se nazove, isfabrikovana u londonskim i vašingtonskim bezbjednosnim fabrikama pod imenom ’Skripalj‘ takođe je izrežirana sa namjerom kako bi protjerali ruske diplomate i da bi narod Evrope i svijeta živio u laži i da ne bi čuo pravu istinu.“

„Jedino zbog čega žalim jeste to što je moju agremanturu uskratila moja matična kuća i najviše žalim što je to uradila na Dan žalosti u Ruskoj Federaciji zbog pogibije one sirote djece od požara u Kemerovu. Umjesto da crnogorska vlast izjavi saučešće ruskoj vlasti ona protjeruje ruske diplomate, uskraćuje mandat počasnom konzulu što je velika bruka i sramota za naš narod i našu zemlju“, jasan je Đukić.

(Sputnjik)