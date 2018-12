Pupovac: Hapšenjem izazivaju uznemirenosti, pravnu nesigurnost

VUKOVAR – Predsjednik SDŠ-a Milorad Pupovac izjavio je danas u Vukovaru da se pritisci prema jednom broju građana srpske nacionalnosti koji rade ili su radili u gradskoj upravi i drugim institucijama preduzimaju od 1997. godine te da je cilj nedavnih hapšenja u tom gradu izazvati uznemirenost i pravnu nesigurnost.

„Nijedan gradonačelnik, načelnik policije, sudska institucija i ni jedna vlada nije našla opravdanje da odgovori na te pritiske, da ti ljudi treba da budu za nešto krivično gonjeni, do ove godine dok gradonačelnik Vukovara nje sa svojim savetnicima stao na čelo te kampanje“, rekao je Pupovac.

On je na konferenciji za novinare govorio o aktuelnoj situaciji u Vukovaru povodom hapšenja dvojice Vukovaraca srpske nacionalnosti zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Vukovaru 1991. godine, prenosi Hina.

Pupovac je oceno da preduzeti koraci imaju za cilj da stvore „uznemirenost pravnu nesigurnost kod šireg i većeg broja građana ovog grada, osećaj besperspektivnosti i odsustva perspektive da žive u ovom gradu“.

On kaže da očekuje i progon odgovornih za srpske žrtve, pa i one u Vukovaru od jula do novembra 1991. godine, te ocenjuje da je nemoguće da za te žrtve ne postoje dokazi, jer su istrage radili i predstavnici Haškog tribunala i prikupili obiman materijal.

Pupovac je rekao i da je malo ili ništa učinjeno da se sankcionišu ljudi odgovorni za sve smrti u leto 1991. godine kao i tokom Bljeska i Oluje te ocenio da je prikrivanje i negiranje zločina krivično delo „…bez obzira ko u tome učestvovao, organi države ili mediji“.

„Mi nećemo ni u koga upirati prstom, nećemo preduzimati ništa čime bismo vršili pritisak na pravosuđe, ali hoćemo međunarodnim i domaćim legalnim sredstvima tražiti pravdu za one koji su nedužno optuživani, za one koji su ubijeni, privođeni, maltretirani od strane onih koji sada uživaju pravnu zaštitu poretka RH“, zaključio je Pupovac u Vukovaru.

(Tanjug)