Pupovac: Moramo se izvući iz živog blata

ZAGREB – Moramo se izvući iz živog blata srpsko-hrvatskih istorijskih tema, izjavio je danas predsednik Srpskog narodnog veća (SNV) Milorad Pupovac.

On je to rekao na prijemu SNV-a povodom pravoslavnog Božića, prenosi Hina.

„Za dobro pravoslavnih, katoličkih i svih vernika s kojima živimo u našoj zemlji. Mir Božji, Hristos se rodi!“, rekao je Pupovac i dodao da je prošla godina bila „godina buke u komunikacijskim kanalima s nama susednim zemljama“.

Kako je dodao neophodno je učiniti više, ne samo na ostvarivanju prava Srba u Hrvatskoj, nego i na unapređenju međuetničkih odnosa i ljudske tolerancije u Hrvatskoj.

„Neophodno je i da učinimo sve što je u našoj moći da odnose između Hrvatske i Srbije, ali i BiH i drugih naših suseda izvedemo iz razdoblja loših odluka. Jer one, to se jasno vidi, nikome ne koriste, a svima štete. Tome ćemo biti posvećeni u ovoj godini. I mi zastupnici i srpske institucije u Hrvatskoj. Verujemo da ćemo u našoj Vladi i vladama susednih zemalja naići ne samo na otvorene sugovornike, nego i na ozbiljne i predane partnere“, rekao je Pupovac.

On je dodao da se još manje sme potcenjivati pitanje ugroženosti budućnosti svakog od nas, svakoga od naših naroda, „ukoliko kretanje u živom blatu naše prošlosti nastavimo tumačiti kao napredak“.

„Preispitivati prošlost – da, ali obnavljati istorijsko zlo ili ga slaviti – ne“, rekao je Pupovac.

Potpredsednik hrvatskog Sabora Furio Radin izjavio je na prijemu da razlike treba uvažavati, a po mogućnosti i voleti, jer, kako je rekao, ako tako razmišljamo bićemo na dobrom putu.

On je pozvao i vernike i one koji to nisu da se okrenu budućnosti i grade zajednički život u miru i uvažavanju svih različitosti.

Istovremeno, Radin je u ime predsednika Sabora Gordana Jandrokovića i svih poslanika čestitao Božić pravoslavnim vernicima, ističući da božićne čestitke srpskog naroda ukazuju „na važnost ljubavi, mira i nade, kao i zajedništva“.

„Slogan da smo svi isti alat je ideologije, koji različitima ostavlja da budu na marginama, diskriminisani. Polazimo od jednostavne činjenice da smo svi različiti, da rasne, nacionalne, rodne ili polne, verske ili starosne i druge razlike treba uvažavati, a po mogućnosti i voleti. Ako tako razmišljamo bićemo na dobrom putu“, rekao je Radin.

On je istakao da Srbi i Srpkinje u Hrvatskoj žive od pamtiveka, kao „nedeljiv deo ljudske zajednice koja je vekovima živela u skladu“.

„Na samom kraju ovog milenijuma, kao i kod mnogih drugih naroda, taj je sklad doveden u pitanje, više puta narušen i ponovno izgrađen. Slaveći Božić želimo da ukažemo na tu jednostavnu istinu – da je sklad među narodima koji nastanjuju Hrvatsku daleko čvršći i vremenom dugotrajniji od nerazumevanja i sukoba, da je ljubav među različitima daleko postojanija od mržnje“, rekao je Radin.

(Tanjug)