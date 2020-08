Pupovac (ne)poželjan u Škabrnji?

ZAGREB – Nakon izjave predsednika SDS S Milorada Pupovca da je Škabrnja njegov zavičaj I da već dugo oseća potrebu da sa rođacima I drugima podeli bol zbog stradanja u tom mestu tokom poslednjeg rata, načelnik te opštine Nediljko Bubnjar kaže da bi za eventualni dolazak Pupovca trebalo najpre ispuniti neke preduslove, dok je ratni komandant Marko Miljanić izričito protiv.

“Pad Vukovara” I zločin u Skabrnji, koja je tokom rata bila pod kontrolom Srba, u Hrvatskoj se smatraju “najtragičnijim događajima u novijoj istoriji” te zemlje.

Bubnjar kaže da ne sumnja u Pupovčeve namere, ali bi, kaže, njegov dolazak u Škabrnju trebalo pripremiti prethodnom “nedvosmislenom osudom velikosrpske ideologije”.

“Mi želimo samo jasnu i nedvosmislenu osudu velikosrpske ideologije koja je prouzrokovala zlo koje je pogodilo Škabrnju u Domovinskom ratu”, rekao je Bubanjar za hrvatski portal Zadarski.

Portal piše da se meštani nerado izjašnjavaju o ‘Pupovcu u Škabrnji’, jer smatraju da se radi o velikoj političkoj igri i u tome, kažu, ne žele da učestvuju pa ne žele ni javno da se izjašnjavaju, bez obzira na to da li podržavaju dolazak Pupovca ili ne.

Jedan od onih koji se jasno i otvoreno protivi Pupovčevom dolasku u Škabrnju je Marko Miljanić, ratni komandant odbrane tog mesta.

“Da, ja sam protiv toga, jer je gospodin Pupovac imao trideset godina vremena za učiniti mnoge stvari i kaže istinu. Mislim da do njegove posete, kako to neki misle, ne dolazi prerano, nego prekasno. Mogao je to uraditi i do sada, a ne sada, kada to ide u njegovu ‘političku korist’. I ne samo njegovu! Ni meni lično ni članovima moje porodice njegova izvinjenja ne trebaju. Ovo je demagogija i zamagljivanje jer iskrenog pomirenja nema bez priznanja istine i odgovornosti”, kaže Miljanić.

Dodaje da mu je žao I srpskih žrtava, ali, navodi, “mora postojati razlika između onoga ko je u Skabrnju došao da ubija od onog ko je bio u svojoj kući I postao žrtva”.

“Stvari treba videti i u vremenskom kontekstu, znati kada se dogodila Škabrnja, a kada Varivode. Ma koliko bolna bila, istinu moramo reći”, rekao je Miljanić za portal Zadarski.

(Tanjug)

