Pupovac: Umorni smo od govora mržnje, HR da se suoči s tim

ZAGREB – Predsednik Samostalne demokratske stranke Srba (SDS S) Milorad Pupovac pozvao je danas hrvatsko društvo da se suoči sa problemom govora mržnje.

Povodom slučaja Ivana Đakića, sin poslanika u hrvatskom parlamentu Josipa Đakića, koji je na pravoslavni Božić na Fejsbuku objavio skandaloznu fotografiju ustaše koji u ruci drži odrubljenu glavu Srbina, Pupovac je rekao da „priča može biti završena u ovom slučaju, ali nije u drugim slučajevima koji opterećuju naše društvo i kojima moramo posvetiti adekvatnu pažnju“.

Nedopustivo je, kako je rekao, da se na društvenim mrežama pojavi to da neko uzvikuje ‘Ubij, ubij Srbina!’ ili ‘Ajmo, ajmo, ustaše!’.

„To je nedopustivi i naše društvo treba da se suoči sa ovim problemom „, rekao je Pupovac u emisiji Studio 4 na HRT-u.

Iako je Đakić odmah izbrisao fotografiju s porukom, njegov govor mržnje i podsticanje na nasilje osudili su hrvatska vlada i vladajuća HDZ, čiji je bio član, a iz koje je, prema nekim medijima, po kratkom postupku izbaačen, a prema nekima se navodno sam ispisao.

„Dobro je to što su učinili čelni ljude HDZ-a, Vlada, pa i otac Ivana Đakića, to je primer za borbu protiv govora mržnje. Ostalo moramo ostaviti sudskim i istražnim telima. Često, do sada, upravo oni nisu postupali po zakonu i na taj način su omogućavali da se to događa“, rekao je Pupovac.

On je primetio da postoji zamora od govora mržnje.

„Previše smo umorni od govora mržnje, vreme je da završimo s tim i sve hemikalije koje dolaze treba preseći tako da mladi ljudi ne nose tu vrstu rizika i tereta“, rekao je Pupovac.

Osvrnuo se i na slučaj kupovine borbenih aviona F-16 „Barak“ od Izraela, ocenivši da je reč o nespretnosti, „a možda i o propustima“ koji, kako je naglasio, ne bi smeli da se događaju, posebno kada je reč o odbrani države.

„Razgovaraćemo o tome da li postoje elementi odgovornosti i stvaraju li oni obavezu prema ljudima koji su učestvovali u celokupnom postupku da i sami snose odgovornost“, rekao je Pupovac.

(Tanjug)