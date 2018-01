Pupovac: Voleli bismo da je Grabar-Kitarović bila danas s nama

Predsednik Srpskog nacionalnog veća (SNV) u Hrvatskoj Milorad Pupovac rekao je da bi voleo da je hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović prisustvovala današnjem prijemu SNV u Zagrebu uoči proslave pravoslavnog Božića, ili da je došao neko u njeno ime.

Pupovac je rekao da su pozvali sve za koje misle da je trebalo da budu na svečanosti, od predstavnika hrvatskog državnog vrha i verskih zajednica do političkih stranaka, sindikata i nevladinih organizacija i da će nedolazak predsednice Hrvatske prihvatiti kao nešto na što ne mogu da utiču, prenosi Hina.

„Mnogi su se odazvali, drugi su sigurno imali za sebe ili za nas opravdane razloge da ne budu danas s nama“, naveo je Pupovac.

Upitan da prokomentariše to što na prijem SNV nije došao niko iz kabineta hrvatske predsednice, iako je ona bila pozvana, premijer Hrvatske Andrej Plenković je rekao da on nije komentator, i da je on pozvan pa je došao.

Na pitanje misli li da je to dobra poruka Kolinde Grabar-Kitarović, Plenković je kazao da svako mora da odgovara za svoje pozivnice i da on ne može da odgovara za pozivnice drugih ljudi.

Uz Plenkovića, svečanosti su prisustvovali i ministri u Vladi Hrvatske – spoljnih i evropskih poslova Marija Pejčinović Burić, unutrašnjih poslova Davor Božinović i kulture Nina Obuljen Koržinek, kao i poslanici hrvatskog Sabora i druge zvanice.

Plenković i Pupovac su danas izrazili uverenje da će zajednički rešavati probleme koje u Hrvatskoj imaju pripadnici srpske nacionalne manjine.

