Razmena političkih optužbi posle požara u Grčkoj

Vlada je kriva za smrtonosni požar kod Atine – poručila je danas opozicija, a Vlada odgovorila da je sve skrivila opozicija dok je bila na vlasti.

„Uz odgovornost Vlade 3,5 godine se odlaže sprovodjenje 1.639 izvršnih i pravosudno odobrenih odluka o rušenju (ilegalno izgradjenog) na Atiki“ – u okolini Atine, saopštila je konzervativna Nova demokratija koja je do pre tri ipo godine bila na vlasti i priložila dokumenta o odlaganju sprovodjenja.

„Pratimo još jedan pokušaj (premijera Aleksisa) Ciprasa da se otarasi tragične odgovornosti“ za prošlonedeljni požar u vikendaškom naselju Mati i okolini u kojem je poginulo više od 90 ljudi, a 40 je u bolnicama zbog teških opekotina i trovanja dimom.

Cipras, piše Nova demokratija, „pokušava da obmane grčki narod tvrdeći da su za sve krivi gradjevinski prekršaji i samovolja prethodnih godina“, a „trebalo bi da sam preuzme odgovornost za tragediju u Matiju“.

Ciprasov kabinet je odgovorio da „Nova demokratija ume da viče, ali kada dodje čas za rad, reforme i odlučnost, pokazuje da je neraskidiv deo starog političkog sistema… jeftine propagande, klijentska stranka razmene usluga i samovolje“.

Nova demokratija je „stranka kafea, uzurpatora, stranka koja je zaštitu šuma nazvala ‘glupom’ „, rekao je on.

Prva krivična prijava rodjaka žrtava požara je podneta javnom tužiocu protiv regionalnih i lokalnih zvačnika Vatrogasne službe i policije jer nisu obavestili stanovnike o planu evakuacije, već su im prepustili da se „sami snadju“.

Atinski list „Katimerini“ je danas objavio stenogram razgovora preko policijske radio-stanice tokom požara, iz kojeg se vidi da su policajci dobijali protivrečna naredjenja o zatvaranju puteva što se smatra jednim od uzroka pogibije, i da je komandu zahvatila panika.

Vlasnici izgorelih kuća su do sada podneli 1.136 zahteva za vanrednu državnu novčanu pomoć jer su ostali bez imovine, dok je ranije objavljeno da je izgorelo više od 2.000 kuća.

