Ronioci: Potraga za dečakom iz Herceg Novog još traje, vremenski uslovi loši

Rukovodilac Centra za obuku ronilaca Danilo Mijajlović izjavio je da su uslovi jako loši i da teško ide potraga za trinaestogodišnim dečakom kojeg su talasi u Herceg Novom odneli u more.

„Uslovi su jako loši, slaba je vidljivost pod vodom, more valja, kiša spira zemlju sa brda što dovodi do slabe vidljivosti. Na osam metara dubine imamo uticaj talasa na ronioce, tako da su uslovi veoma teški za pretragu. Dajemo sve od sebe da pronađemo dečaka. Dok se bude videlo pretraživaćemo podvodni deo. Za večeras je najavljeno jako nevreme i nastavićemo sutra ako danas ne budemo imali rezultate“, kazao je Mijajlović za lokalne medije.

Trinaestogodišnji N.V. iz Herceg Novog nestao je sinoć oko 22 sata sa šetališta Pet Danica u Herceg Novom, potvrdjeno je agenciji Beta u Upravi policije.

Načelnik sektora za traganje i spašavanje na moru u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore (UPSUL) Žarko Lukšić kazao je da su oko 23 sata sinoć obavešteni da je maloletnika odnelo more dok je sa drugom boravio na šetalištu.

Na primorju je sinoć inače, bio na snazi crveni meteo alarm zbog olujnog juga i kiše.

(Beta)

