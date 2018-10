Samozvani mitropolit CPC Mihailo nada se autokefaliji

PODGORICA – Samozvani mitropolit nekanonske Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo polaže velike nade da će i u slučaju te tzv. verske zajednice Vaseljenska patrijaršija postupiti isto kao u slučaju ukrajinske crkve i dodeliti joj autokefalnost.

Mihailo je, kaže, uveren da će crnogorska država pomoći da se to i ostvari.

Inače, krsno ime ovog samozvalnog mitropolita je Miraš Dedeić i on je drugi po redu lider kanonski nepriznate verske zajednice, Crnogorske pravoslavne crkve. Kao lider ove zajednice samozvano se tituliše kao „Arhiepiskop Cetinjski i Mitropolit Crnogorski“.

Dedeić je bio sveštenik SPC, ali je početkom devedesetih, odlukom Svetog arhijerejskog sinoda SPC, zbog navodnih teških zloupotreba svešteničkog čina i mnogobrojnih kanonskih prestupa raščinjen i izopšten.

Do tada on se često deklarisao kao Srbin.

Mesto je našao u CPC, registrovanoj kao nevladina organizacija 1993. godine od nacionalnih Crnogoraca, privrženih ideji crnogorske nezavisnosti.

Nepriznata Crnogorska pravoslavna crkva nema dilemu da li ukrajinska crkva treba da dobije autokefalnost i tvrdi da to ne može dovesti do raskola u pravoslavlju.

„Autokefalnost Ukrajinske crkve neće dovesti ni do kakvih novih raskola i potresa u pravoslavnom svetu, kako se čuje iz nekih izvora, nego će biti zadovoljena pravda i doći će do splasnuća hegemonističke i nacionalističke pretenzije onih koji neopravdano polažu pravo na teritoriju ukrajinske države. Dakle, Ukrajina je nezavisna država, a Ukrajinci narod koji je već imao svoju crkvu. Zato i imaju pravo na njenu samostalnost što je u skladu sa Vaseljenskim kanonima. To je stav i Vaseljenske patrijaršije i patrijarha Vartolomeja“, rekao je Mihailo u intervjuu ca portal RTCG.

Razlog za optimizam, kako se navodi, on pronalazi i u poruci patrijarha Vartolomeja koji je najavio da bi autokefalnost ukrajinske crkve otvorila vrata i ostalim crkvama da povrate ili dobiju samostalnost.

Vidi, međutim, i problem u, kako kaže, „velikim crkvama“.

„Poznato je da crkve većih i velikih naroda, koje deluju u granicama druge države, poništavaju i negiraju državne, istorijske, kulturne, duhovne, jezičke i druge posebnosti države i naroda koji im pruža gostoprimstvo. Idu toliko daleko da tuđe vrednosti bezobzirno prisvajaju, tretiraju ih kao svoje i smeštaju ih u svoj nacionalni korpus. Njihove aktivnosti nemaju veze sa duhovnošću, već su politički motivisane“, tvrdi samozvani mitropolit.

Objašnjavajući tu svoju tezu, Mihailo je, zmeđu ostalih, naveo i primer Srpske pravoslavne crkve i tvrdi da je njen program koordiniran sa Memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti i projektima Matice Srpske i Udruženja književnika Srbije, što je, kako navodi, vodilo razbijanju Jugoslavije.

„Povremeni tonovi da ratovi regionalnog hegemona Srbije i SPC nisu bili zločini, ni greška, već neuspeh projekta Velika Srbija, potvrđuju, nažalost, da se od takvih ambicija ne odustaje. Prizivaju se zli duhovi prošlosti. Podržavaju se i podstiču destruktivni procesi u zemljama koje su nestankom Jugoslavije stekle suverenitet. A ideje o promeni granica između država mogu dovesti do novih sukoba“, naveo je Mihailo u intervjuu za crnogorski Javni servis.

Prema njegovim rečima, „Srbija ni SPC nikada nisu priznale odgovornost za nedela nad nevinim žrtvama“, već se umesto toga, „zalažu za takozvana prava Srba u dijaspori sa ciljem da uz njihovu pomoć, a kada se za to ukaže prilika, ostvare san o Velikoj Srbiji“.

„U svakom slučaju, Crna Gora i dalje ostaje stalni i nedosanjani san velikosrpskog projekta“, tvrdi Mihailo.

