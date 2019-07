Šarec najavio pojačani nadzor granice sa HR zbog migranata

LJUBLJANA – Premijer Slovenije Marjan Šarec najavio je danas jačanje kontrole „zelene granice“ sa Hrvatskom zbog nešto povećanih tokova ilegalnih migracija, posebno prema Italiji, zbog čega su početkom meseca na granici s tom zemljom uvedene i zajedničke patrole slovenačke i italijanske policije.

Šarec je tim povodom razgovarao sa Emilom Rojcem, načelnikom pogranične opštine Ilirska Bistrica, kroz koju prolazi jedan deo ilegalnih migranata tzv. balkanskom rutom prema Italiji.

Slovenački premijer je rekao da razume zabrinutost tamošnjeg stanovništva zbog povećanja ilegalnih prelaza, ali i da smatra da se ti problemi ponekad preuveličavaju iz političkih razloga.

Uz granicu s Hrvatskom već je povećan broj policajaca, a biće povećan i broj vojnika koji im u tome pomažu, kazao je Šarec.

On je naveo da je naglasak na povećanju tehničkih sredstava za onemogućavanje ilegalnih migracija, precizirajući da se radi o kontroli granice bespilotnim letelicama (dronovima) i da je u toku javni konkurs za kupovinu 40-ak kilometara panelnih ograda.

Slovenačka policija, prema rečima Šareca, uspešno suzbija ilegalne migracije, sarađujući u tome i sa Italijom i sa zemljama na balkanskoj ruti, a da su glavni problem s kojim se Slovenija suočava krijumčari koji organizuju ilegalne prielaze i na tome zarađuju.

„Ključ za ovaj problem je da ih uhvatimo i `isključimo iz prometa`“, rekao je on posle razgovora sa lokalnim zvaničnicima u Ilirskoj Bistrici, prenela je Hina.

Slovenački ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar je rekao da je Slovenija od oko 5.000 privedenih migranata u ovoj godini, više od polovine vratila u Hrvatsku. Naveo je i da je uhvaćeno i oko 130 organizatora ilegalnih prelaza i njihovih pomagača.

Među njima, kako je dodao, većina su strani državljani, ali ima i Slovenaca, pri čemu je zarada koju na tome ostvaruju velika.

Poklukar je rekao da se migrantima za put od Grčke do Italije naplaćuje od 5.000 do 7.000 evra „po glavi“, a samo za prelaz hrvatsko-slovenačke granice od 100 do 300 evra, kazao je Poklukar.

(Tanjug)