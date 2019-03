Server: Smenjivost vlasti neophodna, ali ….

PODGORICA – Povodom četvrtih masovnih protesta građana Crne Gore protiv aktuelne vlasti, koji se održavaju pod nazivom „Odupri se 97000“, profesor Univerziteta Džon Hopkins u Vašingtonu Danijel Server kaže da je smenjivost vlasti neophodna, da bi on to želeo da vidi, bojje pre nego kasnije, ali da je za to potrebna opozicija koja nije vezana za Moskvu.

Prema njegovim rečima, realna mogućnost smenjivanja partija na vlasti je od vitalnog demokratskog značaja i glavna je karakteristika ozbiljne demokratije.

Međutim, smatra da sada nema prostora da se predsednik Milo Đukanović povuče jer opozicione snage u Crnoj Gori ne dovode u pitanje samo članstvo u Alijansi i ulazak u EU, već i crnogorsku nezavisnost.

„Smenjivost vlasti je neophodna i ja bih želeo to da vidim, bolje pre nego kasnije. Ja sam to rekao i predsedniku (Đukanoviću) direktno”, naveo je Server za podgoričku Pobjedu, preneo je portal RTCG.

Ističe da svaka promena vlasti mora da ponudi altenativu.

“To je moja poenta: bez ozbiljnije opozicije koja nije vezana za Moskvu, biće nemoguće za Đukanovića ili njegovu partiju da napuste vlast. Ali, taj dan treba da dođe. Niko ne treba da ostane na vlasti zauvek. To je već dugo vremena, mada se predsedniku mora odati priznanje zbog toga što je nekoliko puta napuštao državne funkcije”, kaže on.

Server objašnjava da je proces stvaranja ozbiljne opozicije koja nije pod uticajem Kremlja dug proces.

“Ne smatram da bi proces stvaranja proevropske opozicije trebao da sačeka članstvo u Evropskoj uniji. Već tada Crna Gora bi trebalo da bude ozbiljna demokratija. Naravno, za taj proces stvaranja opozicionih snaga, koje se neće oslanjati na Moskvu, će biti potrebne godine. Vreme za početak tog procesa je sada. Bitno je naglasiti da oni koji se protive nezavisnosti i članstvu u NATO-u ne mogu činiti tu ozbiljnu proevropsku opoziciju”, smatra Server.

U subotu su održani četvrti po redu masovni građanski protesti protiv aktuelne vlasti, a nakon sto je predsednik Atlas Grupe, Duško Knežević, obelodanio snimak na kojem se vidi da je aktuelni generalni sekretar vladajuće DPS i bivši gradonačelnik Podgorice, Slavoljub Stjepović, uzeo koverat sa 97.000 evra za izbornu kampanju.

(Tanjug)