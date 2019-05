Severna Makedonija očekuje da Evropski savet održi reč i odobri početak pregovra

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je danas da očekuje da Evropski savet „valorizuje napore“ njegove zemlje i, saglasno pozitivnoj preporuci Evropske komisije, u junu donese odluku za početak prgovora za članstvo.

„Umesto da bude kolekcionar pozitivnih izveštaja, očekujem da Republika Severna Makkedonija dobije fer šansu i da se transformiše kroz otvaranje svakog posebnog poglavlja pristupnih pregorova“, rekao je Pendarovski nakon što je od šefa Delegacije EU u Skoplju Semuela Žbogara dobio najnoviji izveštaj Evropske komisije u kojem 10. godinu uzastopno preporučuje početak pregovora.

Kako je istakao Pendarovski, svako dodatno odlaganje početka pregovra uticaće demotivišuće na makedonsko društvo i imaće ozbiljne implikacije na sprovodjenje reformskih procesa, ali istovremno može da bude shvaćeno i kao podsticaj antuevropskim političarima u celom regionu.

Žbogar je, u predsedničkoj vili „Vodno“, državnom vrhu Severne Makdonije predstavio izveštaj Evropske komisije i po jedan primerak uručio predsedniku države Stevi Pendarovskom, premijeru Zoranu Zaevu, predsedniku parlamenta Talatu Džaferiju i predsedniku Vrhovnog suda.

Evroambasador je istakao da je je preporuka veoma jasna i da je Severna Makedonija ispunila sve uslove koje su zemlje članice u junu 2018. postavile za dobijanje datuma za pregovore.

„Ova država je spremna upravo sada da započne pregovore. Svakako, posao ne treba da prestane, reforme treba da produže i očekujem da se entuzijazam produži i u budućnosti“, rekao je Žbogar.

Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je poručio da je njegova zemlja ispunila zadatke koje je dobila od Evropskog saveta „od prvog do poslednjeg“ i da je u potpunosti spremna za početak pregovora.

„Lani smo dobili zadatk i bilo nam je rečeno – ispručite vi, isporučićemo i mi. Ispunili smo zadatke od prvog do poslednjeg. Sada su na potezu zemlje i instutucije EU. Na potezu je Evropa da isporuči odluku na osnovu naših zasluga. Ta isporuka ima jasan stav za start procesa pregovra, koji je i u interesu EU“, rekao je on ističući da je 10 po redu izveštaj EK, sa pozitivnom preporukom, najbolji do sada u 14 godina, od kako je zemlja kadidat za članastvo.

Zaev je ponovio da je otvaranje pregovora za pristupanje EU jedina garancija za održavanje unutrašnje stabilnosti i reformskog impulsa u Severnoj Makedoniji, sa pozitivnim efektima za ceo region Zapadnog Balkana.

