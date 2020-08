„Sirotinja ne treba da letuje sa 200 evra“: Skandalozna izjava crnogorskog ugostitelja (video)

Ugostitelji širom sveta imaju velikih problema, i vodi se borba za svakog turistu. Međutim, izgleda da i u takvoj situaciji ipak postoje mesta za kritikovanje malobrojnih gostiju. Takav je slučaj sa Ilijom Armenkom, turističkim radnikom i predsednikom zakupaca plaža u Crnoj Gori.

Ovakvi (ne)ljudi dijele vazduh sa nama. pic.twitter.com/B49rThpK0h — shamanformoz (@CedoPg) August 14, 2020

Gostujući u jutarnjem programu Vijesti, emisiji „Boje jutra“, Armenko je uputio kritiku gostima koji ga, prema njegovim rečima, više koštaju nego što mu donose zaradu.

„Hotel se pre dva dana napunio Bosancima. Ali od njih, sem hotela, nema ništa. Hoteli će nešto zaraditi, gužva se stvara… Kakva je to politika, ja to nikada neću razumeti“, rekao je on.

„Oni će nešto da zarade, mi ostali… Dođu, prođu, slikaju se… Ja makar od tih gostiju nikad nisam imao štete. Sad imam štete, jer mi onaj alkohol troše. Uđu, slikaju se – ne mogu da se nakupujem asepsola“, dodao je.

​Osvrnuo se i na to kako bi, po njegovom mišljenju, gosti koji ne troše mnogo trebalo da letuju na nekom drugom mestu, prenosi B92.

„Ne želim nikoga da ponizim, ali hoću da vam kažem, nije letovanje za svakoga. Ovde dođu sa 200 evra u džepu. Kupe hamburger, 2 evra i pređu dan. Ako hoćemo ozbiljno da se bavimo turizmom, moramo da dovedemo bogate goste. Za domaće moramo da napravimo jednu destinaciju“, rekao je on.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.