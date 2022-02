Sistem hrvatskog A1 hakovao maloletnik

ZAGREB – Hrvatska policija saopštila je da je identifikovala hakera na hrvatski Telekom A1, ali njegovo ime nije saopšteno, jer je reč o maloletniku.

A1 je prošle sedmice bio meta internet napada, kada je haker došao do podataka oko 100.000 korisnika, pa je protiv njega podneta krivična prijava.

Dragan Petric, urednik TećRadara, kaže da je iznenađen što je u pitanju maloletna osoba.

“Podaci koji su downloadani sa servera A1 nisu neki do kojih se nije moglo doći i na drugi način. Ne bih tu osobu ni nazvao hakerom, njegova je namera bila nestašluk. Uporedio bih to s krađom žvaka u trgovini. Daleko od toga da bi ga trebalo krivično goniti. Moja je preporuka da A1 povuče prijavu, ali i da AZOP povuče prijavu protiv A1”, kaže Petric.

On je u izjavi za zagrebačku N1 tv rekao da je percepcija da je A1 pretrpeo neku štetu, ali to su podaci do kojih bi bilo tko mogao doći da se potrudi.

„A1 ne bi trebalo da trpi nikakve sankcije, a dete koje je to napravilo treba upozoriti da to ne sme da radi, ali pretresati njegov stan, računare i krivično ga goniti je suludo“, smatra Petric.

Telekom A1 saopštio je prošle srede da je izvršen upad u njihov sistem i da je nepoznati napadač uzeo podatke oko 100.000 korisnika.

Policija je juče objavila da je otkrila identitet napadača i da je obavljen pretres njegovog doma, računra i ostalih uređaja koje koristi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.