Skandalozni intervju samozvanog CG mitropolita

Dan posle Trojčindanskog sabora ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, oglasio se samozvani mitropolit kanonski nepriznate CPC Mihailo, koji je o skupu ispred Hrama Hristovog vaskrsenja rekao da Hram „jesu Srbi napravili, ali, bogumi, našim novcem“.

„Pa će i to doći na tapet, da se i o tome misli“, kaže on.

Mihailo je izneo niz uvreda na račun patrijarha Irineja i SPC, upoređujući njihove izjave sa kontejnerom, uz tvrdnje da SPC želi obnovu velike, etnički čiste Srbije. Otišao je tako daleko da je rekao da „Srbi hoće da ponove jednu vrstu Srebrenice“. Mila Đukanovića je, sa druge strane, nazvao „jednim od najboljih evropskih političara“.

Komentarišući oštre reakcije patrijarha Irineja i Beograda, mitropolit Mihailo je rekao:

„Ovako mogu da kažem, iz kontejnera može svašta da izlazi. Srpski patrijarh Irinej, siromah, ne zna mnogo. On misli ako se nekome da vlast, da može da govori bilo šta. On, recimo, govori da je srpska republika u Bosni, srpska republika Srbije, a Crna Gora da je država Srbije!? Nikako da se otresu ’velike Srbije‘“, obrazložio je samozvani mitropolit.

Nadalje, dodaje kako „prema stanovištu SPC i države Srbije u osnovi Crnogorci nemaju ništa“.

„Oni smatraju da je ovo srpska zemlja, srpska crkva, srpski jezik, srpska istorija, srpska politika, srpski su svi spomenici… Kao da smo mi neki došljaci. Samo što ne kažu da smo sa druge planete. A možda će i to reći. Njihov otac nacije Dobrica Ćosić je jednom dobro rekao, a to je da su ’Srbi sve na laži dobili‘. Istina je. To se može dokazati“, rekao je samozvani mitropolit CPC.

Prema njegovim tvrdnjama, ovakvi napadi na Crnu Goru mogu da upućuju na to da „hoće da ponove jednu vrstu Srebrenice i ovde“.

„Srebrenica je završena. Srebrenica je danas sveta zemlja. Srebrenica je veliki genocid u historiji Balkana i Evrope. Srebrenica je primer i uzor da takva zla više ne činimo. A Srbi, ako to opet žele da rade, mogu na nekoj drugoj teritoriji. Balkan se, srećom, oslobodio od Srbije“, naveo je on.

Takođe se osvrnuo na odnos SPC prema islamu.

„Verujte, oni bi rado proterali i islam, i katoličanstvo, i jevrejstvo, da bi onda ovde bila čista srpska država. Bilo je to u planu tridesetih godina prošlog veka. Tada je postojao plan isterivanja Albanaca sa Kosova pod naslovom ’iseljavanje Arnauta‘. Dakle, nije prvi put da se tako ponašaju. Oni bi trebalo da se bolje ponašaju prema islamu nego nama pravoslavnima, jer im je pod Turcima najbolje bilo. Bili su 500 godina pod velikom turskom imperijom na tri kontinenta. Bilo im lepo tamo, čoče“, kaže mitropolit Mihailo.

(Sputnjik)