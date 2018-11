Slovenija: Šolak ne može biti vlasnik Pro PLUS

LJUBLJANA – Slovenačka agencija za zaštitu konkurencije (AVK) ocenila je da Kompanija Slovenija Broadband u vlasništvu United Grupe Dragana Šolaka ne može biti vlasnik slovenačke medijske kompanije Pro PLUS, jer bi to, kako je navedeno, dovelo do efekata koncentracije na tržištu tv oglašavanja, prava kupovine sportskih sadržaja, kao i na tržištu ponude dečjih tv progama, prenosi slovenački Portalplus.

Portal dodaje da je slovenačka država prepoznala opasnost koju bi predstavljala kupovina kompanije Pro PLUS i najuticajnije slovenačke POP tv, odnosno promena vlasništva, jer, kako navodi ovaj portal pozivajući se na svoje izvore, onaj ko poseduje POP tv poseduje moć.

Ova odluka AVK očekivala se nekoliko meseci, a bilo je mnogo glasina, kako navodi portal, uključujući i one da su vršeni različiti pritisci na Agenciju i njenog direktora.

Kako se navodi, između ostalog je i bivši direktor CIA, američki general Dejvid Petreus kao predstavnik fonda KKR dva puta posetio Sloveniju i pokušao da „reguliše“ prodaju kompaniije Pro PLUS Junajted Grupi.

Poraz srpskog tajkuna Dragana Šolaka, vlasnika kompanije Slovenija Broadbend, mogao bi da ima veoma dobar ođek u regionu bivše Jugoslavije, gde je on, uglavnom bez mnogo otpora, kupovao i kombinovao kablovske operatore, tv stanice i medijske agencije, ocenjuje Portalplus.

Slovenački portal navodi da je državni vrh Slovenije shvatio koliko bi štetno bilo spajanje Pro Plus i Šolakove Junajted grupe, kao i da bi to Šolakovoj kompaniji dalo mogućnost trajne osnove za saradnju sa ostalim operaterima na tržištu i pogoršalo uslove poslovanja tv programa u produkciji Pro PLUS.

Portalplus navodi da Šolak, kojeg naziva medijskim mogulom, već kontroliše znatan deo medija u Srbiji i Hrvatskoj.

Slovenački portal navodi da je Šolak u Srbiji takođe došao u otvorenu konfrontaciju sa vladom, gde je, kako navodi, zajedno sa svojim političkim saveznikom Draganom Đilasom pokrenuo medijsku kampanju protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Portal podseća i da je holandsko tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Šolaka zbog sumnjivih transakcija njegove firme Dajrekt Medija i jedne holandske kompanije.

(Tanjug)