Šmit: Sledeće godine neće biti proslave 9. januara kao ove godine

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit izjavio je da sledeće godine 9. januar kao Dan Republike Srpske neće biti proslavljen na način kako je to bilo ove godine.

„Treba reći da se 9. januar 2024. u tom okviru i na taj način neće dogoditi. Dakle, mogu se slaviti i državni i praznici entiteta, ali to se može raditi na drugi način i nikome zbog toga neće pasti kruna s glave“, kazao je Šmit za sarajevsko Oslobodjenje.

On je dodao da pretpostavlja da će Tužilaštvo BiH „proveriti i pregledati govore“ sa ovogodišnje proslave Dana RS, ističući da na toj proslavi „nemaju šta da traže službenici iz državne službe“.

„Neću gledati u stranu. Zbog toga se mora promeniti retorika i zloupotreba reči se mora kritički posmatrati“, istakao je Šmit, dodavši da je medjunarodna zajednica, zajedno sa EUFOR-om u BiH da bi se obezbedila sigurnost svakog pojedinca.

Komentarišući to što je predsednik RS Milorad Dodik dodelio orden ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, Šmit je kazao da ordenje treba da se „dodeljuje onima koji se brinu i zalažu za mir pomirenje i put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju“.

„Rusija je jedina zemlja koja dovodi u pitanje funkciju visokog predstavnika i čini mi se da Dodika treba pitati da to nije ona situacija sa autoputa – ako neko vozi u suprotnom smeru, to ne znači da svi ostali voze u pogrešnom“, konstatovao je on.

Visoki predstavnik u BiH je osudio je nedavni napad na roditelje i decu iz Beograda tokom medjunarodnog dečijeg fudbalskog turnira u Sarajevu, navodeći da je zabrinut zbog toga.

„MUP i policija su uradili dobar posao i hvala im. Nažalost, u poslednje vreme se čuje različita retorika koja nije baš od pomoći. Sada moramo sprečiti sve što bi moglo dovesti do izazivanja nasilja u bilo kom obliku“, ocenio je Šmit.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.