Solun: Održan marš za 50.000 ubijenih solunskih Jevreja

SOLUN – Građani Soluna odali su danas u „tihom maršu“ počast za oko 50.000 Jevreja iz tog grada, koji su ubijeni tokom Holokausta u Drugom svetskom ratu.

Kako je javila grčka agencija ANA, stanovnici Soluna odazvali su se pozivu organizatora i uključili se u ceremoniju koja je obuhvatala marš za jevrejske žrtve i čitanje prigodnih stihova u njihovu čast.

Marš je počeo na Trgu Elefterijas, na kojem su bile izložen fotografije „crnog Šabata“ iz jula 1942, kada su nacistički okupatori počeli da brodovima pripadnike solunske jevrejske zajednice deportuju do koncentracionih logora.

Marš je nastavljen do Univerziteta u Solunu i Jevrejskog groblja, gde je čitana poezija u spomen na žrtve nacističkog pogroma.

„Ideja je rođena iz kontradikcije, ona nije ni proslava oslobođenja Soluna od nacista, a nije ni memorijalni marš za žrtve Holokausta. Ona je odnos između dvoje, koji ih sjedinjuje oko trenutka kada je grad oslobođen 30. oktobra (1944.) i kada je održana velika proslava na kojoj je izostalo 50.000 jevrejskih građana“, izjavio je profesor Univerziteta u Solunu Jorgos Joanu, koji je ujedno i inicijator ideje o održavanju marša.

On je istakao da sve do 1980-ih godina nije bilo ni reči o tih 50.000 jevrejskih Solunaca, navodeći da je to ćutanje izazvalo traumu za ceo grad Solun.

