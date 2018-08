Sramno: crnogorski oficir pod ustaškim barjakom „za dom spremni“ na obeležavanju Oluje

PODGORICA – Prisustvo oficira Vojske Crne Gore na centralnoj proslavi obeležavanja godišnjice najvećeg pogroma Srba iz Hrvatske u vojnopoicijskoj akciji Oluja, danas u Kninu privuklo je pažnju medija i društvenih mreža.

Tako portal In4S piše da je proslavu „uveličala“ i Vojska Crne Gore, koja je poslala svog oficira da stoji pod ustaškim barjakom „za dom spremni’.

