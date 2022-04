Srbi istrajni da otkriju kome je zabranjen ulazak u BiH

BANJALUKA – Srbi u institucijama BiH neće odustati od namere da se otkriju imena svih državljana Srbije kojima je zabranjen ulazak u BiH.

Osim medijskog pritiska, srpski kadrovi i u institucionalnim krugovima preduzimaće sve potrebne radnje da bi se otkrilo ko i zašto navodno predstavlja opasnost po javni red i mir, te ustavni poredak BiH, piše portal Radio televizije RS.

Naredne sedmice trebalo bi, kažu, da bude održan još jedan sastanak Izvršno – obaveštajnog odbora Saveta ministara sa ciljem konačnog dobijanja relevantnih podataka od Agencije za poslove sa strancima.

Za sada su samo tri imena poznata, pa se i dalje insistira da Služba za poslove sa strancima saopšti zašto su pojedinci nepoželjni na teritoriji BiH.

„Crna lista“ sa nepoželjnim Srbima još nije dostupna, iako je na javnom i transparetnom objavljivanju insistirao predsedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija.

Ljuti i činjenica da je spisak sa, između ostalog, 27 državljana Srbije sačinjen daleko od očiju srpskih kadrova, kako u Savetu ministara, tako i u Obaveštajnoj agenciji BiH (OBA), piše portal RTRS.

„U Obaveštajnoj agenciji vi treba da znate da zamenik direktora dolazi iz reda srpskog naroda. Prema svim informacija koje za sada postoje, da je taj sistem prošao proceduru u Obaveštajnoj agenciji, isto tako znate da te informacije idu u Službu za poslove sa strancima na čijem čelu je takođe Srbin i koji je posle onih pritisaka objavio koliko se ljudi nalazi na tom spisku. Nikada niko u Savet ministara, pa ni ja, nismo videli spisak bilo kog pojedinca“, rekao je ranije Tegeltija.

Nejasno je, a u istom trenutku i zabrinjavajuće da se na jednom spisku nalaze istaknuti intelektualci i osobe sa sumnjivim dosijeima, povezane sa kriminalom i terorizmom.

Očigledno je i da političko Sarajevo na kritičare iz Srbije i Hrvatske ne gleda jednako, zbog čega su na sceni dvostruki aršini.

„To su ljudi intelektualci koji rade svoj posao koji su kritički nastrojeni prema pojedincima i u BiH i u Srbiji, nisu oni blagonakloni prema bilo kome. Sa druge strane da su kritični prema pojedincima u Sarajevu, a ne protiv naroda u Sarajevu. Isto tako vidite da pojedine kritike na račun pojedinaca iz Sarajeva su mnogo oštrije i dolaze iz Republike Hrvatske, a na tom spisku nema nijednog intelektualca iz Hrvatske“, rekao je Tegeltija.

Za sve one koji odgovorno obavljaju svoj posao, ovo je loša poruka, istakla je predsednica Srpske Željka Cvijanović.

Kaže da se radi o najobičnijoj političkoj priči, jer su izostali dokazi.

„Da biste razumeli zašto nešto postoji morate da dobijete adekvatne dokaze ili objašnjenja, obrazloženja šta su razlozi. Da podvedete to pod neku običnu formulaciju, da vam neko, a za koga znamo da je intelektualac, da je neki poznati pravnik, da je neko ko radi u akademskoj sferi ili da je neko ko je analitičar, da su samo razlozi ono što oni saopštavaju ili ono o čemu oni uče ili ono što oni rade u svom profesionlnom životu da su to razlozi onda su to neprihvatljivi razlozi“, rekla je Cvijanović.

(Tanjug)

