Štrbac: Ispunjeni uslovi da se Vasiljković pusti na slobodu

VARAŽDIN – Županijski sud u Varaždinu odlučivao je danas o zahtevu odbrane da Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, bude pušten na slobodu, nakon što je odslužio dve trećine zatvorske kazne, rekao je šef tima odbrane Savo Štrbac.

Štrbac kaže da bi odluka trebalo da bude doneta po hitnom postupku.

On je naglasio da tim odbrane veruje da su ispunjeni svi uslovi da Vasiljković bude pušten ocenjujući da bi to moglo da se dogodi do kraja decembra, prenose Nezavisne novine, pozivajući se na Srnu.

Pod pretpostavkom, dodaje Štrbac, da odluka bude pozitivna i da Vasiljković bude pušten, on sam će odlučiti da li će iz Hrvatske otići u Srbiju ili Australiju, jer ima državljanstvo obe zemlje.

Štrbac je naveo da se Vasiljković kratko javio video-linkom iz zatvora istakavši da ima mnogo rezervi prema hrvatskom pravosuđu i prema tome da će doneti pozitivnu odluku, jer su ga, kako je rekao, i osudili bez valjanih dokaza i bez dokazane krivice.

Štrbac je dodao da će rešenje o odluci biti dostavljeno strankama pisanim putem i da obe strane, i optuženi i tužilaštvo, imaju pravo žalbe.

Prvostepenom presudom Županijskog suda u Splitu Vasiljković je u septembru prošle godine osuđen na 15 godina zatvora.

Vrhovni sud Hrvatske u julu je smanjio Vasiljkoviću za godinu i po dana kaznu zatvora i pravosnažno ga osudio na 13 i po godina zbog navodnih ratnih zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima u Hrvatskoj.

Vasiljković je u pritvoru proveo skoro 13 godina, što mu je uračunato u kaznu.

Kapetan Dragan, koji ima i srpsko i australijsko državljanstvo, uhapšen je u Australiji, a Hrvatskoj je izručen u maju 2015. godine.

(Tanjug)