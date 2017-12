Svađa Hrvatske i Slovenije je bizarna, ali može da dovede do uništenja Evropske unije

Nemački konzervativni dnevni list Die Welt se raspisao o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, koji smatra bizarnim, ali upozorava da bi od njega najviše koristi mogli da imaju zagovornici neliberalne demokracije unutar EU-a, poput mađarskog premijera Viktora Orbana i poljskog ultrakonzervativnog lidera Jaroslava Kacinskog.

Die Welt piše da se Hrvatska i Slovenija “već godinama žestoko natežu oko nekoliko kvadratnih metara mora“, i to čak ne oko lepih jadranskih plaža nego o “području na kom lovi nekoliko ribara“. Zbog razgraničenja u malom Piranskom zalivu “dva suseda idu opasnim smerom konfrontacije“, a večna svađa bi sada mogla da eskalira zbog odluke Slovenije da implementira međunarodnu arbitražnu odluku o razgraničenju dve države.

“Hrvatska je do današnjeg dana imala skoro dve godine da prizna arbitražnu odluku, prema kojoj Sloveniji pripadaju dve trećine zaliva, ali hrvatska vlada se odlučila da će arbitražu sveukupno ignorisati. Hrvatska je već prije dve godine u znak protesta istupila iz arbitražnog procesa“, podseća njemački list i navodi da je hrvatski argument za takav potez bila nepravilnost u arbitražnom procesu.

Napetosti su posledica raspada Jugoslavije

“Napetosti su izraz starih borbi za podelu teritorija među proizvodima raspada Jugoslavije, pa će ionako lomljiv mir na zapadnom Balkanu još više dovesti u pitanje. I turisti bi mogli da osete posledice toga. Naime, niko ne može da spreči Sloveniju da uvede stroge granične kontrole prema Hrvatskoj“, piše Die Welt i ističe da Hrvatska nije deo šengenske zone slobodnog kretanja. Slovenija je to već letos napravila, a rezultat su bile kolone duge kilometrima, napominje list i upozorava da bi takav stalni granični režim bio fatalan za hrvatski turizam.

‘Još veći je problem to što je arbitraža kao instrument rešavanja graničnih sporova oslabljena. Ako ta vrsta neutralnog posredovanja treće strane više ne uživa poverenje i neće biti prihvaćena sa obe strane, onda je Evropska unija izgubila jednu od najvažnijih poluga za svoju politiku na Balkanu“, piše Die Welt.

Brisel se nadao da će pomoću arbitraža srediti i neke druge granične sporove u regiji “koja je puna takvih konflikata“, a hrvatsko-slovenska arbitraža se pretvorila u “mračan presedan“, iz kog je izašlo još “internog stresa za EU“. Nemački list podseća i da je “Hrvatska kao najmlađa članica EU-a posvađana sa svim svojim susedima“, ali ključno je što njeno odbijanje priznavanja arbitražne presude i drugima nudi takvo ponašanje kao mogućnost.

S obzirom na to da zemlje nastale raspadom Jugoslavije nisu same u stanju bilateralnim dogovorom da reše svoje probleme oko granica, ako to nije moguće ni međunarodnom arbitražom, celi proces približavanja Evropskoj uniji bi se mogao pretvoriti u seriju blokada.

“Upućeni u Brisel su zabrinuti da bi insistiranje Evropske komisije na priznavanju arbitraže u Hrvatskoj moglo da bude interpretirano kao jednostrana podrška Sloveniji, i Hrvatsku još više gurnuti u savez sa nacionalistima iz Mađarske i Poljske“, zaključuje Die Welt i završava konstatacijom da bi takav razvoj događaja “dugoročno predstavljao postavljanje eksploziva pod celi evropski projekat“.