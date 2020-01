Tenzije neće ugroziti mir u CG,ali dobili smo etničke podele

PODGORICA – Predsednik udruženja Građanska alijansa u Crnoj Gori Boris Raonic kaže da ga čudi da političari u Crnog Gori, koji imaju toliko iskustva i teških momenata koje su prošli u prethodne tri decenije, sada prave, kaže ovakve greške, oko događaja vezanih za Zakon o slobodi veroispovesti i u reagovanju na njih.

Kaže da ne očekuje „eskalaciju događaja „ali ocenjuje da je atmosfera u društvu teška.

„Ne očekujem eskalaciju na nivou koja može da ugrozi mir u Crnoj Gori, ali je u toku jedna veoma teška atmosfera koja je rezultirala velikim etničkim distancama u Crnoj Gori, ne samo unutar pravoslavnog bića, već i u odnosima između ostalih verskih zajednica“, kaže Raonic za Tanjug.

Mitropolija, kaže u ovoj situaciji pokazuje veću mudrost od vlade i dodaje da ona “ prvi put u Crnoj Gori deluje modernije od vlasti“.

Raonić ističe da Mitropolija poziva na smirivanje tenzija, na bratsku ljubav, na hrišćanske vrednosti, dok sa druge strane imamo nepotrebne reakcije vlasti, odnosno represeivne aktivnosti koje, kaže, njima u ovom trenutku ne donose ništa dobro.

“Mene prosto čudi da političari sa toliko iskustva i takvog kalibra, koje se u prethodne tri decenije prošli veoma teške momente, sada prave ovakve greške”, ističe Raonic.

Po njegovom mišljenju, u Crnoj Gori sada je na delu klasičan primer “power play” kada jedna i druga strana pokazuju svoju moć da bi u budućem dijalogu, za koji on kaže da sledi, imali što povoljnije pozicije.

I sa pozicije vlasti i sa pozicije mitropolije u Crnoj Gori svakodnevno se pokazuje, kroz skupove i kontra skupove, moć kako bi se animirao određeni broj građana“ kaže Raonic i dodaje da je to u ovom trenutku veoma bitno zbog predstojećih izbora.

On ističe da je možda konačno došlo vreme da se u 2020. u Crnoj Gori razreše razreše identiteska, verska i nacionalna pitanja kako bi mogli da se posvete suštinskim pitanjima poput ekonomskog napretka

Smatra da će se bez sumnje doći do dijaloga, ali kaže da je i dalje nejasno gde će biti ta linija dogovora, a da će to zavisiti od moća obe strane u dijalogu.

“U ovom trenutku bitno je da do dogovora dođe i da se tenzije spuste. Zaista predugo traju tenzije u Crnoj Gori. Sprečava nas to da se bavimo drugim temama koje su bitne za svako društvo” kaže on.

Takođe dodaje da je bitno to što su crnogorski vlasti učinili korak i pozvali Mitropoliju na dijalog, a da je za njega najmanje bitna linija dogovora, već je, kako navodi, bitno da sednu i da se dogovore.

Podseća da je stav Mitropolije jasan, da zahtevaju izmene i dopune Zakona o verskim slobodama i da je suština njihovih primedbi na dva člana, odnosno tri člana u zakonu.

“Mislim da se tu može naći neki kompromis jer su oni zaista šturo i veoma konfuzno napisani. Zakon je usvojen na jedan veoma čudan način , na brzinu i u jednoj veoma teškoj i bolnoj atmosferi u samom parlamentu”, objašnjava on i dodaje da je tome prethodilo negodovanje zbog nesprovođenje javne diskusije.

Takođe, Raonic kaže da je bitno da se mišljenje Venecijanske komisije ne stavlja po strani, jer, upozorava, iako se crnogorske vlasti pozivaju na njihovo mišljenje o spornom zakonu, čini se da stav komisije nije isčitan do kraja.

On zaključuje da upravo tu postoji prostora, odnosno da se bolje protumači mišljenje Venecijanske komisije i da se na osnovu toga izmene sporne odredbe zakona koji je doveo do ovakvog stanja u Crnoj Gori.

(Tanjug)