Tramp žestoko izvređao crnogorskog premijera: „On je samo…“

Američki predsjednik Donald Tramp nazvao je crnogorskog premijera Duška Markovića „kreštavom propalom kučk*m“, nakon objave videa poslije prošlogodišnjeg NATO samita, navodi u svojoj knjizi bivša asistentkinja u Bijeloj kući Omarosa Menigolt Njumen.

Ona u svojoj knjizi „Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House“ navodi da je svom bivšem šefu postavila pitanje nakon što se pojavio video na kojem je odgurnuo Markovića.

„Pitala sam ga: ’Nastupili ste malo agresivno. Zašto ste to uradili?‘“, piše u knjizi Njumanove, prenosi „Hil“.

„O, on je samo kreštava propala kuč*a“, odgovorio je Tramp, navodi Njumanova.

Knjiga je objavljena juče, a posvećena je periodu koji je autorka provela u Trampovoj administraciji. Otpuštena je u decembru 2017. godine.

