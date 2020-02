Tri krize istovremeno: Zapad režira novi Bermudski trougao na Balkanu

Zaoštrena politička situacija u Crnoj Gori zbog spornog Zakona o slobodi veroispovesti, pokušaj unitarizacije Bosne i Hercegovine i urušavanja Srpske, kao i najava ulitimatuma Srbiji u vezi sa Kosovom – tri su krize koje se istovremeno podižu i liče na „Bermudski“ ili bolje rečeno „Balkanski trougao“ u režiji Zapada.

Da li je ekspanzija političkih ekscesa u ovom trouglu na Balkanu slučajna ili je posledica nedovršenog posla koji je Zapad ostavio na ovim prostorima zarad svojih interesa?

Šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović kaže da zapadne sile nikada nisu ni otišle iz regiona, a da je ovo što se sada dešava – „rupa koju su kopali za druge, a u nju sami upali“.

Srbija u epicentru balkanskog trougla

„Ono što su prevideli u svojim planovima je nacionalni faktor koji nije lako smiriti i koji je na Balkanu uvek bio veoma dinamičan. On će se uvek pojavljivati i osporavati njihovu zapadnu „ pirovu pobedu“ što za njih predstavalja nerešiv problem,“ objašnjava Jovanović.

Naš sagovornik veruje da su se Amerika i njeni partneri sada našli pred zidom koji ni sami ne znaju kako da preskoče.

„Kako će da reše problem u Crnoj Gori kada vlast već nedeljama dobija potvrdu da nije ni popularna niti prihvatljiva u svojoj zemlji. Kako će da osiguraju centralizovanje Bosne i Hercegovine ako zbog toga mora da naruše međunarodni mirovni Dejtonski sporazum. To bi bio početak kraja BiH. Nemaju odgovor ni na pitanje kako će da Kosovo smeste u Ujedinjene nacije bez saradnje i pristanka Srbije i bez pristanka dva stalna člana Saveta bezbednosti Rusije i Kine. To su za sada za njih, trenutno nerešive teme“, dodaje on.

Jovanović, ipak, sumnja da će, kao i do sada, sva ova nerešiva pitanja pokušati da se prevale na kičmu Srbije i da će zapadne sile od nje zahtevati rešenje.

Zapad lomi kičmu Beogradu

„Bojim se da će od nas tražiti da budemo ti koji će ova pitanja da rešavaju. Tu pre svega mislim na Kosovo, ali takođe verujem da će od nas tražiti da se pruži ruka Milu Đukanoviću kako bi ostao na vlasti. Isto tako, na zapadu očekuju da Srbija bude ta koja će izvršiti pritisak na Republiku Srpsku da odustane od dejtonskih prava u korist Sarajeva i centralizacije ove države. Ukoliko im uspe da zaposle Srbiju na tim poslovima, onda bi i postigli svoj cilj,“ uveren je Jovanović.

Naš sagovornik dodaje da je ažurnost zapadnih centara moći i pokušaj da zatvore goruća pitanja na Balkanu, između ostalog, posledica i toga što su shvatili da na ovim prostorima jača prisustvo drugih država, ne samo velikih sila, već i onih lokalnih kao što je Turska.

(Sputnjik)