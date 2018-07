Turistička organizacija Budve proslavila 14 godina postojanja (VIDEO)

Sjajnim koncertom na prepunom trgu ispred Starog grada, i svečanim prijemom na terasi hotela „Mogren“, Turistička organizacija (TO) Budva obeležila je sinoć 14 godina postojanja.

Direktor TO Budva Mladen Franović je rekao da je zadovoljan rezultatima rada u poslednjih godinu dana, od kada je on na toj funkciji.

„Turistička organizacija slavi 14 godina, to je nešto što nosi turizam u Budvi, to je priča koja okuplja, koja daje jednu sinergiju, da svi zajedno napravimo što bolji utisak, odnosno što bolji rezultat, i to je ono što će privući što više gostiju. Mislim da u tome i uspevamo“, rekao je Franović.

On je kazao da žali što svi nisu mogli da prisustvuju ovoj proslavi, jer Crna Gora slavi 13. jul, Dan državnosti i Dan ustanka naroda Crne Gore protiv fašizma. „To su dva praznika koji su se sjedinili, i to svi slavimo“, rekao je Franović.

„Ovi koji su prisutni predstavljaju ono što smo zajednički uradili – privreda, nevladin sektor, gradjani, svi oni koji stvarno čine da napravimo 50 odsto državnog turističkog prometa. To je pravi rezultat koji govori sve“, rekao je Franović.

Ocenio je da je turistička poseta u Budvi ove godine „odlična“.

„Sjajno smo počeli sezonu početkom maja, gde smo imali 50 odsto poseta više nego lane, u junu više od 20 odsto da bi sada u julu imali pad. Negde smo oko deset odsto u odnosu na prošlu godinu. Ove godine imamo Svetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji, gde nače komšije beleže fantastične rezultate. Možda ćemo imati tu privilegiju da budemo komšije svetskih prvaka, što bih iskreno voleo“, rekao je Franović.

On je objasnio da se u Rusiji dogodio pad rublje, koji je uticao na turizam.

„Nama je to još uvek primarno tržište, tako da tu postoje razlozi zašto je situacija sada ovakva. Ali, dobre su najave, dobro su bukinzi, u špic sezonu ulazimo pozpuno spremni, i verujemo da će doći odgovarajući broj gostiju, obzirom da sada nastupaju naši najdraži gosti iz regiona. To su gosti iz Srbije, Makedonije, BIH“, rekao je Franović.

Istakao je da letnja sezona protiče jako dobro, možda za ovaj period smirenijim intenzitetom.

„Nadam se da će ovakva dinamika trajati do kraja septembra, i da ćemo svi zajedno zaokružiti jednu veoma uspešnu sezonu“, rekao je Franović.

Predsednik Opštine Budva Dragan Krapović rekao je da je jako zadovoljan ovogodišnjom turističkom sezonom u Budvi.

On je naveo da je Budva je centar turizma Crne Gore i da se nada da će svi zajedno uspeti da ostave ciljeve koji su postavljeni.

Krapović je kazao da se vidi da su napori TO Budva rezultirali dosta velikim brojem gostiju koji dolaze sa različitih tržišta, što je po njegovoj oceni jako važno za crnogorski turizam.

„Vidi se golim okom da je turizam u Budvi u ekspanziji i da smo na pravom putu. Želim svima da što radosnije provedu 13. jul, najveći praznik u Crnoj Gori, i da svi zajedno marljivo i prosvećeno radimo kako bi ostvarili što bolje rezultate. Uveren sam da će ova sezona biti bolja od svih dosadašnjih“, rekao je Krapović.

Na svečanosti je dodeljena Zlatna plaketa poslastičarnici „Branka“ za unapredjenje turističkog proizvoda i razvoj i brendiranje grada. Ta poslastičarnica, koju meštani smatraju kultnim mestom u Budvi, slavi 50 godina rada. Recepti za krempite i sladolede se čuvaju u tajnosti.

„Hvala Budvi i Budvanima, bez kojih ‘Brankice’ ne bi bilo, i mojim pokojnim ujaku i ujni Enveru i Branki Hadžim koji sada verovatno gledaju odozgo ovo. Znam da su preponosni što njihovo čedo slavi 50 godina“, rekao je vlasnik Nadir Redžepi primajući plaketu.

On je kazao da je to najveći dan u njegovom profesionalnom životu.

„Moji ujak i ujna nisu imali dece i svu ljubav koju su imali u sebi uložili su u tu radnju. Za mene je zadovoljstvo što sam uložio deo sebe u ovaj posao i nastavio njihovim putem“, rekao je Redžepi.

