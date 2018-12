U Budvi završne pripreme pred sutrašnji početak novogodišnjeg programa

U Budvi su u toku završne pripreme za sutrašnji početak programa za doček 2019. godine u okviru koga će do 2. januara nastupiti brojni muzičari i bendovi iz regiona i sveta.

Gradske ulice su pune turista, najviše Italijana, koji su iskoristili sunčan dan i prijatnih 15 stepeni za obilazak najznačajnijih znamenitosti Budve.

Ispred zidina Starog grada u toku su radovi na postavljanju bine na kojoj će sutra od 21 čas nastupiti grupa Most Wanted, nakon koje će na gradskom trgu Budve nastupiti i Who See i Beogradski sindikat.

Subotnji program počeće u 12 časova koncertom 13-oro dece solista koje vodi Sanja Perić dok će u 13.30 nastupiti Gradska muzika Budve.

Centralni deo subotnjeg programa počeće u 21 čas nastupom etno grupe Zora posle koga će na binu izaći Halid Bešlić i Marija Šerifović.

Novogodišnji program ispred zidina Starog grada biće nastavljen u nedelju, 30. decembra kada će u 12 časova nastupiti dečji hor „D-moll“ dok je za 13.30 najavljena UV dens predstava i podela poklon paketića.

Večernji termin od 21 čas otvoriće DJ Džon K i DJ Urketone nakon kojih će nastupiti svetske muzičke zvezde DJ Burak Jeter i DJ Daren Emerson.

U ponedeljak, 31. decembra najpre će u 12 časova nastupiti klapa „Kastel Nuovo“ dok je za 21 čas planiran nastup benda „Aerodrom“.

Okupljene će u novu godinu koncertom uvesti Dino Merlin dok je za ponoć najavljen veličanstveni vatromet.

Prvog dana nove godine biće održan koncert klasične muzike na kome će od 13 časova nastupiti Emilija Minić, Marijana Šovran, Lana Asija Dabović i Marko Kalajnović uz „Mediteranski revijski orkestar“ pod dirigentskom palicom Radovana Papovića.

Novogodišnji program biće završen u utorak uveče kada će od 21 čas nastupiti bend Akademia, nakon koga će uslediti nastupi beogradskih rok grupa Partibrejkersi i Van Gog.

U Budvi do 14. januara traje i manifestacija „Božićna pjaceta“ koju pored muzičko-zabavnog programa, čine i izložbe suvenira i rukotvorina i u okviru

koje gradski ugostitelji predstavljaju ponudu pića i delicija.

Organizator novogodišnjeg programa na trgu ispred zidina Starog grada je Turistička organizacija Budve.

(Beta)