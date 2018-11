U Sofiji počeo Startap samit

SOFIJA – U Sofiji je danas otvoren Evropski startap samit, a komesarka EU za digitalno društvo i ekonomiju Marija Gabrijel poručila je da je njegov cilj da se iskaže potencijal koji region ima i da razvija vrlo žive ekosisteme startapova.

„Verujemo da Bugarska može da bude važan partner u mreži ekosistema startapova“, rekla je Gabrijelova na otvaranju samita, na kome učestvuje i srpska premijerka Ana Brnabić.

Prema njenim rečima, startapovi u regionu se ne plaše preuzimanja rizika i sve zemlje regiona će sve više ispoljavati digitalne inicijative.

„Startapovi su jako važni i na Zapadnom Balkanu i u zapadnoj Evropi jer su odraz novog vremena, oni proizvode danas novu revoluciju“, ocenila je Marije Gabrijel.

Startap je mnogo više od kompanije koja primenjuje digitalne tehnologije, tu su pre svega vrednosti, istakla je evropska komesarka i dodala da treba promovisati startapove koji su uspeli – tzv. jednoroge – kako bi se što bolje pozicionirali“.

„Povezivanje je srž rada startapova. Strah od neuspeha i opasnost od rizika nisu jači od želje za uspehom. Oni su lakmus papir za inovacije u našim društvima“, ocenila je Gabrijelova.

Ona je istakla da je izazov ostati u vrhu u Evropi i svetu, od ukupnog broja junikorna (jednoroga) samo 23 je iz Evrope, i zato je „važno investirati u startapove u cilju jačanja ekonomija, učiniti jedninstvenim digitalno tržiste u Evropi“.

Premijer Bugarske Bojko Borisov rekao je da je region uvek bio poznat po nekim negativnim aspektima, prevarama, digitalnom kriminalu, kao bure baruta.

„Ali, imamo potencijal da izvršimo trasformaciju Balkana u čvorište i lidera u oblasti digitalne ekonomije i digitalne infrastrukture“, dodao je Borisov.

On je ocenio da je tu šansa za budućnost, za mlade ljude, iako je on sam više čovek starog doba koji voli sve da radi manuelno. „Ali, to se mora promeniti“, poručio je bugarski premijer.

Gradonačelnica Sofije Jordanka Fandakova rekla je da su u Sofiji kvalifikovani mladi ljudi puni inicijative i da su investicije u javnu infrastrukturu doprinele da bugarska prestonica bude prva u ovoj oblasti među gradovima u regionu.

Navela je više primera funkcinisanja startapova u gradu – svi koji koriste metro mogu da prate mrežu i kupuju karte preko mobilnog, postoje softveri za ocitavanje saobraćajnih znakova, senzori na komtejnerima otpad i dr.

