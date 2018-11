Užasan slučaj zlostavljanja: Muž čupa ženu na slavi pred gostima (video)

Najnoviji slučaj porodičnog nasilja šokirao je region, a proširio se putem društvenih mreža. Na snimku objavljenom na Fejsbuku vidi kako tokom veselja muškarac ženu čupa za kosu.

Nasilje koje se odigralo na veselju, navodno je snimljeno u mestu Slatina u Republici Srpskoj.

Na snimku koji traje nešto duže od pola minuta, vidi se kako svi radosno igraju i piju sem jednog muškarca u ćošku stola, pored kojeg pleše žena, za koju se pretpostavlja da je njegova supruga.

U jednom trenutku, on počinje da čupa ženu za kosu, cimajući njenu glavu levo desno, kao da ga je iznerviralo to što pleše ona dok on sedi.

Ipak, ono što više zabrinjava od samog nasilja jeste činjenica da, iako je prostorija puna ljudi koji su se nalazili na svega par metara od nasilnika, niko nije reagovao, već su nastavili da se vesele i dalje kao da se ništa nije dogodilo.