Vijesti: Za Engleze je Bar u Albaniji

PODGORICA – Na hidrografskim mapama Velike Britanije, Luka Bar je deo Albanije, pa je Sektor za hidrografiju Zavoda za hidrometeorologiju i zeizmologiju Crne Gore najavio da će tražiti ispravku.

Na rutnoj karti Mediterana i basena Crnog mora koju je 2015. izdao kartografski odsjek (Admirality Ćarts) renomirane Hidrografske služba Ujedinjenog Kraljevstva, glavna crnogorska trgovačka pomorska luka Bar, ne nalazi se na teritoriji Crne Gore, već susedne Albanije.

Podgoričke Vjesti pišu da je reč o rutnoj karti Admirality Ćartsa broj 5146, urađenoj u izuzetno velikoj razmeri od 1: 5.000.000, koja je izdata u februaru 2015, i još je u upotrebi. Karte ovako velikog razmera inače, služe za generalno planiranje ruta kojima se brodovi kreću na velikim udaljenostima između polazne i odredišne luke, prvenstveno na prekookeanskim putovanjima.

Rutne karte pored ostalog, sadrže i udaljenosti među glavnim lukama na određenom velikom plovidbenom području, ucrtane preovlađujuće morske struje, granice kretanja plutajućeg leda, ružu vetrova, kao i preovlađujuće okeanografske i meteorolške karakteristike nekog plovnog područja tokom određenih perioda godine.

One, kao što je to slučaj i sa kartom Admirality Ćartsa broj 5146, zbog svoje velike razmere, nisu dovoljno detaljne da se po njima vodi precizna navigacija.

Luka Bar na spornoj karti ucrtana znatno istočnije od svog pravog položaja, daleko iza granične linije između Crne Gore i Albanije, na teritoriji susedne države.

„Na nautičkoj karti “Routening Ćart Mediterranean and Black seas” No. 5416, naša luka Bar je ucrtana u području države Albanije. Verovatno greška nije namerna, ali svakako nije lepo da stoji tako ucrtano već mnogo godina, a da niko na to ne reaguje”, kazao je “Vijestima” jedan crnogorski pomorac – navigacioni oficir na stranom kontejnerskom brodu, a koji ovih dana plovi Mediteranom i koji je u zbirci karata na komandnom mostu tog broda, našao i spornu kartu.

Iz Sektora za hidrografiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore zahvalili su na dojavi i istakli da nisu znali za ovu grešku koja se potkrala njihovim britanskim kolegama.

„Nismo bili upoznati sa time jer inače ne koristimo karte razmera 1:5.000.000. Odmah ćemo poslati zahtev za ispravku Hidrografskoj slubi Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske”, rekli su “Vijestima” u ZHO.

Inače, sporna rutna karta i dalje se može kupiti preko sajta Hidrografske službe UK, po ceni od 21,95 dolara.

(Tanjug)