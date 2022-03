Više stotina gradjana u Zagrebu na skupu podrške Ukrajini

Više stotina gradjana okupilo se danas u centru Zagreba na skupu podrške Ukrajini, u organizaciji Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i zagrebačke zajedinice Ukrajinaca.

Okupljeni na Trgu bana Jelačića nosili su zastave Ukrajine i Hrvatske, kao i brojne transparente sa antiratnim porukama ispisanim na hrvatskom i engleskom jeziku i one protiv agresije Rusije na susednu zemlju.

Isticali su se ztransparenti: „Stop the war, save Europe“, „Ukrajina je srce Evrope“, „Help Ukraine to save Europe, estabilsh no fly zone“.

Ambasador Ukrajine u Zagrebu Vasil Kirlič u emotivnom govoru je zahvalio gradjanima i hrvatskoj vladi na podršci i pozvao NATO da zatvori nebo iznad Ukrajine da bi spasio hiljade života Ukrajinaca. On je naglasio da treba reagovati odmah.

„To je genocid i za to će zločinci morati da stanu pred medjunarodni sud“, naglasio je Kirilič.

S njim se složio i hrvatski evroparlamentarac Tonino Picula koji je istakao da će ruski predsednik Vladimir Putnin morati da odgovara kao i Slobodan Milošević.

Većina govornika istakla je da Hrvatska saoseća s Ukrajincima ističući da je i njihova država 90-tih bila sučena s agresijom i ratom.

Na skupu podrške učestvovali su i predstavnici vlade kao i pojedini ambasadori država EU.

Manji skupovi podrške gradjanima Ukrajine održani su i u nekoliko drugih hrvatskih gradova.

Prema izveštajima hrvatskih medija, na antiratnom skupu u Puli, tridesetak Rusa koji žive u Istri istakli su transparente podrške Ukrajincima.

„Mirno nebo za svu decu“, „Ukrajino, uz tebe je ruski narod“ i „Putin je rat“, neke su od poruka koje su bile ispisane na na transparentima. Oni su nosili ukrajinske zastave, poslali poruke mira i pozvali na prekid rata, ističući da su Ukrajinci i Rusi bratski narodi.

