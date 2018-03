Vučić: Najvažnije je da se gradi mir i stabilnost izmedju Srbije, Hrvatske i BiH

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Mostaru da je najvažnije da se izmedju Srbije, Hrvatske i BiH gradi mir i stabilnost, kao i jačanje ekonomskih i trgovinskih odnosa.

Vučić je posle trilateralnog sastanka sa čelnicima BiH i Hrvatske rekao da razgovori izmedju zvaničnika tri zemlje nikada nisu „slatki i jednostavni“.

„Naše je da napravimo okvire u kojima će se ljudi osećati sigurno, da mogu raditi i zaradjivati više i živeti bolje“, kazao je predsednik Srbije na zajedničkoj konferenciji za novinare.

On je pozvao sve ljude iz BiH da dodju na Sajam privrede koji će biti održan sledećeg meseca u Mostaru, dodavši da je Srbija zemlja prijatelj Sajma i da će ove godine na Sajam dovesti najveći broj izlagača.

Navodeći da tri zemlje imaju bezbroj nasledjenih problema, Vučić je kazao da se jedan broj nih pokušava ublažiti, a jedan rešiti.

„Razgovarali smo o prstenu autoputeva Sarajevo-Beograd… Mi smo za to spremni“, naveo je on i dodao da je Srbija spremna i za renoviranje pruge Beograd-Zagreb.

Prema njegovim rečima, Srbija je za rekonstrukciju pruge od Rume do Šida izdvojila 250 miliona evra.

Predsednik Srbije istakao je da je potrebno ukinuti administrativne barijere izmedju tri države, dodavši da je potrebno izjednačiti carinske stope, poreske stope, kao stope za podsticaje.

To, kako je istakao Vučić, nije stvaranje neke nove Jugoslavije, već potreba za uspostavljanje stabilnosti i ekonomskog razvoja.

„Nećemo sprečiti ljude da odlaze dok ne budu imali posao i značajno veću platu. Neće ni investitori dolaziti dok ne budu sigurni u naše tržište, našu političku stabilnost, mir i drugačije i bolje odnose koje u budućnosti moramo da gradimo“, istakao je Vučić.

On je ponovio da Srbija podržava teritorijalni integritet BiH, kao i ravnopravnost tri konstitutivna naroda i dva entiteta u toj zemlji, ističući da Srbija nema nameru da se meša u pitanje izmena Izbornog zakona BiH.

Govoreći o rešavanju pitanja granica izmedju Srbije i BiH, Vučić je naveo da je Srbija spremna da reši to pitanje, izražavajući nadu da će se to desiti što pre, jer je to značajno, kako za odnose dve zemlje, tako i za evropski put BiH i Srbije.

Vučić je najavio da bi hrvatska predsednica Kolinda Grabar – Kitarović uskoro trebalo da poseti Beograd, dodavši da će do tada biti rešeni svi zahtevi hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.

Vučić je najavio i da bi novi trilateralni sastanak Srbije, Hrvatske i BiH trebalo da bude održan u Novom Sadu.

(Beta)