„Za dom spremni“ neustavan – ali…, petokraka nesporna

Vladina Komisija za suočavanje s prošlošću dostavila je premijeru zaključke i preporuke za korišćenje simbola totalitarnih režima, u kojima se kaže da je ustaški poklič “za dom spremni” neustavan, ali u izuzetnim situacijama ipak dopustiv, dok zvezda petokraka nije sporna.

Premijer Plenković je, na konfrenciji za novinare koju su uživo prenosili svi mediji, rekao da budući da je pitanje rada ovog tela bilo povezano i s konkretnim slučajem HOS-ove ploče, koja je bila postavljena u Jasenovcu, jasno zaključeno, a to je, kazao je, i njegov stav, da je pozdrav na toj ploči suprotan Ustavu RH.

„Jasno je da je i Komisija, a to je čvrst i nedvosmisleno i moj stav, da je pozdrav koji je na toj ploči i koji je registrovan kao deo statutarnih odredbi određenih udruženja koje se vežu na aktivnost HOS-a u Domovinskom ratu, suprotan Ustavu RH. Tu nema nikakvih dilema i Komisija je jasno to rekla u svojim preporukama”, rekao je Plenković.

Međutm, dodao je, Komisija je uvažila činjenicu da se u striktno pravno gledajući propisanim situacijama ustaški pozdrav ipak može koristiti kao izuzetak uz prethodno pribavljenu dozvolu.

Prema njegovim rečima, ZDS u grbu HOS-a se izuzetno može koristiti u situacijama kada je reč o grobljima i mestima gde se obeležava pogibija, gde su učesnici bili pripadnici HOS-a.

Na konstataciju novinara da se u ovoj situaciji dozvoljava nešto što je protivustavno, te koliko daleko se može ići sa tolerisanjem neustvnih stvari, Plenković je kazao:

„Nema odlazaka daleko, nema nikakvih dilema. Nema ničega što bi se moglo kvalifikovati na taj način. Decidirani smo i jasni: Osuda NDH i svega što ima veze s ustaštvom, tu nema dilema. Ono što ste vi kazali sada i ono što je realnost u zadnjih 30 godina, u okolnostima agresije na Hrvatsku, je nešto što je Komisija prepoznala, ali je isto tako tome pristupilo restriktivno, u jasnim okvirima”, naveo je Plenković i poručio:

“To ne znači da institucije hrvatske države tolerišu nešto što je neustavno nego se temeljito odvaja nešto prema čemu se jasno odredio i Franjo Tuđman još 1992. i nemamo oko toga nikakvih dilema“.

Znači li to da će HOS-ova ploča sa uklesanim ustaškim pokličom biti vraćena u Jasenovac, pitanje je za sada bez odgovora.

Premijer je rekao da dokument koji je dobio od Komisije ima 30-ak stranica i da je podeljen u dve velike celine.

Jedan je, kazao je, opšti,okvir koji na racionalan i metodološki način definiše sve ključne pojmove i probleme s kojima se hrvatsko društvo suočavalo za vreme vladavine totalitarnih režima i jasno se određuje prema kulturi sećanja.

Drugi deo dokumenta, dodao je, odnosi se na pravno regulisanje simbola totalitarnih režima i uzima u obzir postojeći ustavni i zakonski okvir u RH.

“Zato ćemo te preporuke temeljno analizirati i videti kako nam mogu pomoći u daljem kreiranju zakondavnog okvira”, rekao je Plenković i dodao da je sve to bilo potrebno da bi se premostile “velike ideološke podele” i da bismo se okrenuli ka budućnosti i prema tolerantnom i uključivom društvu”, naveo je.

Vlada će, kazao je, proučiti dokumente i u skladu sa procenama preduzimati dalje korake u smislu unapređenja zakonskog okvira.

Plenković je novinarima preporučio da dobro izuče pomenute dokumente.

Predsednik vladine Komisije Hrvoje Kusić je prethodno rekao da izuzetak u korišćenju ustaškog podravlja ne menja činjenicu da je on protivustavan.

S druge strane, kazao je, crvena zvezda i komunistički simboli koji označavaju antifašističku borbu.. svi znamo da su ti simboli bili dvoznačni.

“Oni imaju i negativnu konotaciju u vezi kršenja ljudskih prava i masovnih zločina, ali imaju i pozitivnu konotaciju u antifašističkoj borbi, tako da je ovaj deo koji se odnosi na antifašističkju borbu nesporan, dok preporuke predviđaju da onaj deo obeležja koji se mogu podvesti pod čl. 39 Ustava, a to je promovisanje mržnje ili nasilje, u tom slučaju on može ostati, ali to je prepušteno zakonodavcu, koji to može urediti zakonskim aktima“, rekao je Kusić.

