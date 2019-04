Za Kabinet Đukanovića, Dodikova izjava nije vredna komentara

SARAJEVO/PODGORICA – Izjava predsedavajućeg Predsedništva BiH , Milorad Dodika, da će u sastav buduće Srbije ulaziti i Republika srpska, ali i deo Crne Gore u kabinetu crnogorskog predsednika Mila Đukanovića smatraju da nije vredna komentara.

Dodik je ranije u intervju za srpski portal Ekspreso rekao da da će u sastav buduće Srbije ulaziti i Republika Srpska, entitet u BiH, ali i deo Crne Gore.

„Takva izjava nije vredna komentara“, saopćeno je agenciji Patria iz Đukanovićevog kabineta, preneo je Radio Sarajevo.

Dodik je za srpske medije najavio da će se bh. entitet Republika Srpska, kao i deo Crne Gore, spojiti sa Srbijom, piše Patria dodaje da on nije precizirao kada će to biti, ali je rekao da će do toga doći u ovom veku i to na Sretenje, odnosno 15. februara ……

(Tanjug)