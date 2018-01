Za rat — spremni: Hrvati prete susedima

Hrvatska ministarka poručila da će ta zemlja upotrebiti sva raspoloživa sredstva protiv Slovenije.

Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Marija Pejčinović Burić izjavila je da je granična linija sa Slovenijom utvrđena 1991. i da bi svaka promena nasilnim sredstvima bila kršenje međunarodnog prava, na šta bi, kako je rekla, Hrvatska odgovorila svim raspoloživim sredstvima kako bi se zaštitila.

„Granična linija je ona linija utvrđena 1991. godine i prema tome na terenu se ništa nije desilo. Radi se nesporno o hrvatskoj teritoriji, i nikakvi slovenački zakoni se ne mogu implementirati na teritoriji Hrvatske“, rekla je Pejčinovićeva u emisiji „RTL danas“.

Slovenci su upozorili hrvatske ribare da se nalaze u „nedozvoljenim vodama“.

To bi, kaže, značilo „promenu ili pokušaj promene nasilnim sredstvima na terenu, a to, prema međunarodnom pravu, svakako nije dozvoljeno“, kazala je on.

Na pitanje kako bi Hrvatska odgovorila na to, ministarka je rekla da će se Hrvatska zaštititi svim sredstvima s kojima raspolaže.

„Sve naše službe kontrolišu našu državnu teritoriju prema svojoj jurisdikciji, a policija brani naše ribare“, kazala je ona.

Ocenila je da su slovenačke pretnje visokim novčanim kaznama za hrvatske ribare, koji ne budu poštovali granicu u Piranskom zalivu, „potpuno neprimerene, besmislene i nemoguće“.

Ona je podsetila na hrvatski poziv Sloveniji da otvoreno granično pitanje u Piranskom zalivu, koji Hrvati zovu Savudrijska vala, reši dijalogom, bez jednostranih poteza.

Pejčinovićeva je istakla da Hrvatska i dalje smatra da arbitražna odluka o granici sa Slovenijom ne može biti sprovedena jednostrano i ponovila zvaničnoj Ljubljani poziv da se vrati dijalogu.

Za četvrtak je najavila sastanak sa ribarima i nadležnim ministarstvima u Ministarstvu poljoprivrede na kojem bi, kako je rekla, ribare trebalo umiriti i raspraviti sva pitanja koja ih zabrinjavaju.

„Mi verujemo da nema drugog rešenja nego da se vratimo za sto, da razgovaramo. Dijalog je jedini način da se ovo otvoreno granično pitanje reši“, kazala je i ponovila da je jednostrana primena arbitražne odluke protivna međunarodnom pravu.

Slovenačke pretnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima, koje bi mogle iznositi i do 40.000 evra, ocenila je „potpuno neprimerenim, besmislenim i nemogućim“.

„Mislimo da u ovoj fazi nije dobro izazivati incidente. Mi nećemo preduzimati ništa jednostrano, molili smo i tražili od slovenačke strane da postupi isto. Nadamo se da će na tome ostati“, kazala je ona, napomenuvši da se još ništa nije dogodilo što bi se moglo proglasiti jednostranim incidentom.

Ministarka je izrazila nadu da će spor sa Slovenijom biti rešen do hrvatskog predsedanja EU 2020.

(Sputnjik)