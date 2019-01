Zaev: Gruevski se pre bega u Mađarsku sastao sa Vučićem

SARAJEVO – Makedonski premijer Zoran Zaev izneo je tvrdnju za N1 Sarajevo da se bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski pre bega u Mađarsku sastao sa predsednikom Srbiej Aleksandrom Vučićem i mađarskim prremijerom Viktorom Orbanom.

„On je bio kod njih. To je javno objavljeno i pri tome nije objašnjeno o čemu su razgovarali. To je ostalo tajna. Gruevski je pobegao iz Makedonije preko Albanije, gde su ga dočekala mađarska diplomatska kola, prošao je albansko-crnogorsku granicu. Tamo su ga čekale druge mađarske diplomate, zatim je prešao granicu sa Srbijom i na kraju stigao u Mađarsku“, rekao je Zaev.

On je dodao i da će sve objaviti, kada se završi istraga koja se vodi u Makedoniji.

„Problem mi je jer se svo borimo za međubnarodne zakone i borimo se da dokažemo da smo prijatelji. Naši narodi su prijatelji. Moramo da poštujemo zakone. Sa Mađarskom smo u odličnim odnosima, nismo dozvolili da se to naruši“, rekao je on i dodao da mu je Mađarska pomogla da pobegne jer je prijatelj sa Orbanom.

„Uveren sam da će Gruevski odslužiti svoju kaznu za zloupotrebu položaja u Makedoniji“, rekao je on.

On je u emisiji izneo da je zvanični stav Makedonije da želi pozitivno rešenje između Beograda i Prištine, koje nudi trajan mir, razvoj i napredak ka EU.

„Ne znamo šta oni dogovaraju, samo slušamo. Prošao sam težak proces u pregovorima sa Grčkom. Nije lako predsedniku (Srbije Aleksandru) Vučiću, kao ni (Hašimu) Tačiju. Ohrabrujem ih da nađu rešenje“, rekao je Zaev.

On je kao tri ključna pitanja zapadnog Balkana naveo je ime Makedonije, Kosovo i BIH i kazao da veruje da će se naci rešenja za ta pitanja.

Upitan da li je jugonostalgičar, Zaev je rekao da je u tom periodu dobro živeo, da su svi bili jednaki i da su se svi poštovali.

„Kada odeš na put u Sarajevo ili Beograd, mogao si da spavaš gde želiš. Niko te ne dira – samo bratstvo i jedinstvo.Mi na području bivše Jugoslavije smo bratski narodi. Ja to poštujem. Ja sam voleo Jugoslaviju i sanjam da budemo svi zajedno. To ćemo biti u Evropskoj uniji“, rekao je Zaev.

On je dodao i da region Zapadnog Balkana treba da sarađuje.

„Naš ideal treba da bude ne da zatvaramo granice, već da otvaramo granice. Naš ideal ne treba da bude da prekrajamo granice. Naš region mora da sarađuje i zbog toga će nas zapadna Evropa više poštovati“, rerkao je on.

(Tanjug)