Zaev: Kako su naša 4 prijatelja dozvolila bekstvo Gruevskog?

STRUMICA – Istraga će otkriti detalje bekstva bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog, ali ostaje pitanje kako su četiri zemlje, naši prijatelji, to dozvolile, izjavio je danas aktuelni premijer Makedonije Zoran Zaev.

To je Zaev izjavio novinarima i uz reči „taman posla“ demantovao medijske navode da je sa Gruevskim komunicirao neposredno pre nego što je ovaj napustio Makedoniju.

MIA prenosi da je Zaev tokom posete Strumici poručio da „javnost očekuje da veoma brzo bude informisana šta se tačno dogodilo u Makedoniji u vezi sa bekstvom bivšeg premijera“.

„Mene je informisalo Ministarstvo spoljnih poslova (Makedonije) i znam dokle se stiglo i verujem da će veoma brzo javnosti biti saopšteni detalji o tome šta se događalo u Makedoniji, budući da znamo šta se događalo u Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji i Mađarskoj“, rekao je makedonski premijer.

„Ostaje pitanje kako to da su naši prijatelji, četiri zemlje, to dozvolile i svakako ostaje pitanje u vezi sa te tri zemlje članice NATO, koje se vode vladavinom prava, kažem to pod navodnicima, u vreme kada je makedonsko društvo, makedonski parlament ozbiljno usredsređen s ogromnom inspiracijom na pravo da se postane članicom EU i NATO, da mu se desi“, kazao je Zaev.

On je demantovao da je komunicirao sa Gruevskim neposredno pre nego što je ovaj napustio Makedoniju, dodajući da je tu informaciju već demantovao u medijima koji su je objavili.

„Taman posla, ispašće još da smo se zajedno to dogovarali. Otkako sam postao premijer, godinu i po dana, sa gospodinom Gruevskim nemam nikakve kontakte“, naveo je Zaev.

(Tanjug)