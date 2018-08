Zaev: Ohridski sporazum garancija da nasilje nije mehanizam

SKOPLJE – Panelom „Na putu ka Briselu preko Ohrida“, u Skoplju je danas obeležena 17. godišnjica Ohridskog mirovnog sporazuma, a premijer Zoran Zaev je poručio da je taj okvirni sporazum garancija da nasilje nikada više neće biti mehanizam za postizanje političkih poena.

Ohridskim mirovnim sporazumom su pre 17 godina okončani sukobi sa Albancima i postavjeni su temelji za izgradnju i puno funkcionisanje demokratskog multientničkog društva.

Kao učesnik panela, Zaev je izrazio poštovanje političarima koji su pre 17 godina skupili snagu i nakon dugih i napornih pregovora uspeli da postignu sporazum i okončaju tadašnji sukob sa pripadnicima albanske manjine, 2001.

Ohridski okvirni sporazum je, rekao je Zaev, i osnova za izgradnju suživot među različitim etničkim zajednicama koje žive u toj zemlji.

„Danas gradimo Makedoniju kao društvo“, rekao je Zaev i dodao da je samo godinu dana nakon dolaska na vlast nove vlade, ta do tada izolovana zemlja postala otvorena za odnose sa susedima i istrajna u naporima za integraciju u EU i NATO.

On je spomenuo Ugovor o dobrosusedskim odnosima koji je pre godinu dana potpisan sa Bugarskom, ali i istorijski sporazum za rešavanje spora s Grčkom, te ponovio da je pritom makedonski identitet zagarantovan.

„Kao što je pre 17 godina, hrabrost građana, kao i naših političari, izvukla Makedoniju iz krize, sada nam se daje mogućnost da budemo hrabri, da donesemo pravu odluku kako bismo osigurali našu budućnost, budućnost naše dece. Znam da ćemo se 30. septembra ujediniti da ćemo napredovati ka boljoj budućnosti Makedonije. Siguran sam i čvrsto verujem da ćemo izabrati evropsku Makedoniju“, rekao je Zaev.

Ali Ahmeti, lider partije Albanaca DUI, manje članice vladajuće koalicije, primetio je da u prošlosti čak i najveći optimisti nisu mislili da će posle 17 godina, Makedonija biti primer rešavanja sukoba i kako konfliktne situacije transformisati u dijalog.

„Imajte na umu da je NATO igrao važnu ulogu u sprečavanju daljeg širenja sukoba u Makedoniji, dodajući da je i tada bilo zemalja koje nisu htele da Makedonija bude stabilna i da se krene napred“, rekao je Ahmeti i dodao da su progresivne snage postigle pobedu.

Ahmeti je kazao da građani treba da budu svesni da je uspešan referendum zapravo njihov uspeh.

Istakao da je rešavanje spora sa Grčkom i predstojeći referendum tačka koja bi trebalo da ujedini sve građane Makedonije oko evroatlantskog puta.

„Mi ćemo se angažovati sa svim zainteresovanim stranama kako bismo se mobilizovali i informisali svakog građanina o značju referenduma i o tome šta je to što će nam on doneti – a to su mir i stabilnost“, rekao je Ahmeti.

Ahmeti je pozvvao sve da pomognu kako bi taj proces uspeo, što bi bio i poslednji korak ovog, kako je rekao, maratona.

Poslanik Dafina Jovanovska Stojanovska iz opozicije VMRO-DPMNE rekla je da je Ohridski okvirni sporazum važan u pravcu sprečavanja krvoprolića iz prošlosti.

Ona je izrazila nadu da je tim sporazumom zauvek skrajnut nacionalistički i šovinistički pristup političkih elita.

Jovanovska je, međutim, primetila da je za građane Makedonije najvažniji ekonomski aspekt, odnosno boli život jer, kako je rekla, siromaštvo, kriminal i korupcija su i dalje prisutni.

„Makedonija je naš zavet i naša sudbina, njena prošlost je veoma važna, a ono što se danas dešava će jednog dana biti prošlost“, rekla je Jovanovska Stojanovska.

Izrazila je nadu da će građani Republike Makedonije imati poslednju reč u određivanju budućnosti zemlje.

