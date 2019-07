Zaev za grčku TV Alfa: Prisvajali smo tuđu istoriju

SKOPLJE – Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je u intervjuu za grčku televiziju „Alfa“ da su Makedonci prisvajali svetsku, balkansku i tuđu istoriju.

„Naš pokušaj da se promeni naša istorija preuzimanjem svetske, balkanske i tuđe, pritom ne vodeći računa kako to utiče na naše susede, doveo je do toga da bukvalno budemo u svađi sa skoro svim susedima. Na taj način su se zatvorili svi procesi u EU i NATO integraciji“, rekao je Zaev, a prenosi makedonski portal a1on.

Ta izjava izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama, a građani Severne Makedonije optužuju svog premijera da je to izjavio kako bi se dodvorio susedima.

Zaev je u intervjuu za grčku televiziju „Alfa“ govorio i o tačkama Prespanskog sporazuma koji regulišu status makedonskog jezika i slovenskog porekla makedonskog naroda.

(Tanjug)